אלי לוי בשטח: אחרי שנפגע במלחמה - מה קורה עם שיקום הצפון?

מה קורה עם שיקום הצפון? אחרי שנפגעו קשות במלחמה עם חיזבאללה, אלי לוי מגיע למנרה ולמטולה, לבתים ההרוסים ולרחובות השוממים. על הסחבת של המדינה בשיקום היִישובים שנמצאים ממש על גדר המערכת, ועל המתנדבים שמגיעים ביוזמתם לסייע ולבנות. צפו בכתבה המלאה