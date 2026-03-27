בחזרה ל"ליל גלנט": יריית הפתיחה לקמפיין ה"סרבנות"

אמש לפני שלוש שנים התחוללה במדינה אחת ההפגנות האלימות ביותר שידענו - היה זה ליל גלנט שהוציא לרחובות המון אנרכיסטי זועם. זה היה הלילה שבו נחצו גבולות המחאה והראו לכל האויבים מסביב - החברה הישראלית מתפוררת מבפנים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

שלוש שנים אחרי, רבים היום מבינים בדיעבד עד כמה הולכו שולל אחרי זעקות השבר על מות הדמוקרטיה. אושי דרמן חזר אל ליל הבלהות והתבהלה וניסה להבין - עד כמה הלילה ההוא היה למעשה יריית הפתיחה לקמפיין הסרבנות המופקר ששטף אותנו בהמשך.