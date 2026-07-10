שני גברים נפצעו בינוני וקל בהתרסקות מטוס קל בשרון

מטוס קל התרסק היום (שישי) סמוך למנחת עין ורד, באזור השרון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים מאיר בכפר סבא, גבר כבן 50 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים ופצוע נוסף במצב קל.

לוחמי האש מתחנת נתניה הוזנקו למקום ופועלים בעקבות דיווחים על שריפה שפרצה כתוצאה מההתרסקות.

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צוותי כיבוי וחילוץ עושים את דרכם למקום ופועלים בעקבות דיווחים על שריפה שפרצה כתוצאה מההתרסקות וחילוץ הלכודים.

ד"ר עומרי גורגה, רופא במד"א, סיפר: "קיבלנו דיווח על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח. כשהגענו למקום ראינו אש ועשן רב מהמטוס. בסמוך היו שני נוסעים שיצאו מהמטוס, הם היו בהכרה מלאה. מיד התחלנו בטיפול ובבדיקות ראשוניות, הענקנו להם טיפול רפואי ולאחר מכן פינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים".