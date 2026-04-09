יום העצמאות מתקרב, והשרה הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, מירי רגב, החלה היום (חמישי) בחשיפת שמותיהם של משיאי המשואות בטקס. השמות הראשונים עליהם הודיעה רגב הם היזם והמשקיע, ממייסדי חברת הסייבר "וויז", גילי רענן, ולוחם צה"ל ארי שפיץ, אשר נפצע קשה בקרבות בעזה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ארי שפיץ

השרה רגב הודיעה היום ללוחם צה"ל ארי שפיץ, כי בחרה בו מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

ארי היה מורדם ומונשם במשך חודש וחצי, מאז שנפצע בפיצוץ מטען בשכונת זייתון בצפון רצועת עזה. מיד לאחר שהתעורר גילה כי איבד את ידו ואת שתי רגליו - והחל במסע שיקום ממושך של למעלה ממאתיים ימים.

השרה רגב מסרה: "ארי, מהפצועים הקשים ביותר של מלחמת חרבות ברזל, מפגין חוסן מעורר השראה. למרות המחיר הכבד ששילם, לרגע לא נפלה רוחו של ארי. הוא הצליח לאסוף את העוצמות הגנוזות בתוכו כדי לבנות מחדש את שגרת חייו ולתת כוחות לרבים אחרים. דרך ארי אנחנו מצדיעים לכלל לוחמי צה"ל, ובהם גם הפצועות והפצועים בגוף ובנפש ששילמו מחיר כבד כל כך למען השבת השקט והביטחון לתושבי ישראל".

גילי רענן

השרה הודיעה ליזם והמשקיע גילי רענן, כי בחרה בו מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

השרה רגב מסרה: "גילי רענן הוא מהדמויות הבולטות בדור היזמים החדש, מי שפועל לאורך שנים לקידום החדשנות הישראלית ולהצבתה בחזית העולמית. רק לאחרונה הכריזה חברת גוגל על השלמת הרכישה של חברת ׳וויז׳ שגילי הוא אחד ממייסדיה, עסקה שנחשבת לגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי. המכירה הזו המצטרפת לשורה ארוכה של יוזמות יוצאות דופן שהוביל, מהוות הוכחה ניצחת לעוצמות הטכנולוגיות האדירות הצומחות בישראל וליכולות האדירות של אומת הסטארטפים".

"לאורך כל שנות עשייתו, גילי היה שותף להקמה ולליווי של חברות רבות, ובכך סייע להצמיח דור חדש של יזמים ויזמיות. גם בתקופות של אי־ודאות ואתגרים רבים, הוא ממשיך לפעול מתוך אמונה ביכולתה של ישראל לחדש, להעז ולפרוץ גבולות. דרך הבחירה בו אנחנו מצדיעים לקהילת ההייטק הישראלית, שממשיכה להוביל, ליצור ולבסס את מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית עולמית".

כפי שפורסם לאחרונה, ממשלת ישראל אישרה את המלצת השרה רגב כי טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות".