"המדינה תיעצר": חרדים יפגינו היום בעקבות מעצר משתמטי גיוס

בפלג הירושלמי מתכננים היום (ראשון) מחאה נרחבת בעקבות בעקבות מעצר עריקים חרדים. "אם תעצרו לומדי תורה - גם המדינה תיעצר!", נמסר בהודעה.

בהודעה מטעם מרן עמוד ההוראה הגר"ע אויערבך נמסר כי "עקב מעצר תלמידי הישיבות והשלכתם לכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, הורה מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול ר' עזריאל אויערבאך שליט"א, כי יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות בתוקף ובעוז נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר".

"המוני בית ישראל יוצאים היום (ראשון) בשעות אחה"צ (16:00–17:00) למחאה רבתית ותקיפה. רבני ארגוני הסיוע שמעו מגדולי התורה התבטאויות חריפות אודות המעצרים האחרונים: לא שייך לשקוט כבלע את הקודש - כאשר תלמידי ישיבות צורבא מרבנן מושלכים כאחרוני הפושעים לכלא כאשר חטאם הוא עוון לימוד תורה. ואם עושים זאת ומעזים לעצור אותם - גם המדינה תיעצר".

בשבוע שעבר פרסמנו לראשונה כי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל תתכנס היום להכריע על חוק הגיוס.

בכך אגודת ישראל תהיה הסיעה הראשונה שתכריע בנושא. בשל היותה הסיעה המחמירה ביותר בעמדתו על החוק, ניתן לצפות כי לפי זה ייקבע גם איך יצביעו שאר הסיעות החרדיות בכנסת - ש"ס ודגל התורה.