ישראל גירשה עיתונאית צרפתיה שהאשימה את המדינה באפרטהייד

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מנע הבוקר (חמישי) את כניסתה לישראל של העיתונאית הצרפתייה אליס פרוסארד, אשר ביקשה לחזור ולעבוד במדינה באופן קבוע. רשות האוכלוסין וההגירה קיבלה את המלצת מנכ"ל המשרד, אבי כהן סקלי, שיושמה בהתאם למדיניות השר עמיחי שיקלי, ופרוסארד גורשה והועלתה על טיסה חזרה לצרפת.

ההחלטה התקבלה לאחר שבדיקה העלתה כי העיתונאית מחזיקה בשרשרת התבטאויות אנטי-ישראליות חריפות, הכוללות מתן לגיטימציה לטבח השבעה באוקטובר, והאשמת המדינה ב"אפרטהייד" ו"טבח".

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השר עמיחי שיקלי בירך על המהלך והבהיר כי חוקי המשחק השתנו וכל מי שתומך בחמאס ובתנועת החרם לא ייכנס לישראל. שיקלי התייחס גם לביקורת הבינלאומית הצפויה ואמר כי ההחלטה הייתה קלה במיוחד לנוכח המדיניות של נשיא צרפת מקרון ושר החוץ בארו, "שהעניקו לחמאס הכרה במדינה פלסטינית ומטילים סנקציות על שרים ואזרחים ישראלים". מנכ"ל משרד התפוצות הוסיף כי מי שמשחיר את מדינת ישראל לא יעבוד בה, וכי המשרד ימשיך להוקיע התבטאויות אנטישמיות מכל סוג.

על פי הממצאים, פרוסארד טענה בין היתר כי יש לבחון את מתקפת השבעה באוקטובר בתוך "הקשרה", וכינתה את חוקי המדינה "דרקוניים". היא ביקשה לקבל אשרת עבודה רשמית מטעם Radio France, אך נתקלה בסירוב מוחלט בשל עמדותיה הקיצוניות. בארגון הדגישו כי חופש העיתונות אינו מהווה כסות להסתה פומבית נגד המדינה, ולפיכך הצעד של הרחקתה מהשטח היה מחויב המציאות.

פרוסארד נחשבת בשנים האחרונות לאחד הקולות הבולטים בתקשורת הצרפתית המדווחים על הסכסוך, כאשר ב-6 השנים האחרונות היא התגוררה ופעלה באזור ירושלים ורמאללה. היא הועסקה כפרילנסרית עבור גופי שידור ועיתונות מובילים בצרפת, ביניהם "לה פיגארו", TV5Monde ואתר החדשות הביקורתי Mediapart. גירושה הנוכחי מסמן עליית מדרגה במאבק הרשמי של ישראל נגד גורמי תקשורת זרים הפועלים מתוכה ומפיצים תכנים המוגדרים כאנטישמיים.