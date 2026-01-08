סקר i24NEWS: הציבור חצוי לגבי תקיפה באיראן
סקר של מכון "דיירקט פולס" עבור 7 דניאל רוט-אבנרי הציג דעות חלוקות לגבי תקיפה באיראן • מה חושבים בוחרי הליכוד על הדרישה של נתניהו לשריין 10 מועמדים ברשימה?
האם ישראל צריכה ליזום תקיפה באיראן בעת הזו? ועד כמה חזק מעמדו של בנימין נתניהו בתוך מפלגתו? סקר חדש של מכון "דיירקט פולס" שנערך עבור i24NEWS ופורסם הערב (חמישי) בתוכנית 7 דניאל רוט-אבנרי, חושף תמונת מצב מורכבת של דעת הקהל הישראלית.
בסוגיה הביטחונית הבוערת ביותר – האיום האיראני – הסקר מצביע על פיצול כמעט סימטרי בציבור הכללי. על פי הנתונים, 42% מכלל הציבור סבורים כי נכון שישראל תתקוף באיראן בעת הזו, לעומת 43% שסבורים שלא. 15% השיבו כי אינם יודעים.
אולם, כשצוללים לפילוח הפוליטי, מתגלה תהום פעורה בין המחנות: בקרב מצביעי הקואליציה, רוב של 61% תומך בתקיפה יזומה, ורק 27% מתנגדים. בקרב מצביעי האופוזיציה, התמונה הפוכה לחלוטין – 61% מתנגדים לתקיפה כעת, ורק 21% תומכים בה.
הבעת אמון בנתניהו בליכוד
בזירה הפוליטית הפנימית, נראה כי ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו נהנה מתמיכה רחבה בקרב ה"בייס" שלו, גם בסוגיות שנויות במחלוקת פנים-מפלגתית.
הסקר בדק את עמדתם של מצביעי הליכוד ביחס להצעה להעניק לנתניהו סמכות נרחבת לשריין עד 10 מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה – צעד שעשוי לדחוק חברי כנסת מכהנים לאחור. 73% ממצביעי הליכוד תומכים במתן הסמכות לנתניהו. רק 14% מתנגדים לכך, ו-13% השיבו כי אינם יודעים.
המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-7 בינואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 502 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.