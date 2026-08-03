גל ההגירה נמשך: צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב פרסם היום (שני) מחקר המתבסס על עיבוד נתוני הלמ"ס, ממנו עולים נתונים מדאיגים על מגמת ההגירה השלילית מישראל. על פי הממצאים, גל ההגירה שהחל בשנת 2023 נמשך ברמות שיא גם בשנת 2025.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

החוקרים מצביעים על כך שלאחר שנים ארוכות של יציבות יחסית במאזן ההגירה, הנתונים הנוכחיים מעידים על יציאה מהותית משיווי משקל.

כאמור, מהנתונים עולה, כי קרוב ל-270 אלף אזרחים ישראלים עזבו את הארץ לתקופות ממושכות במהלך שלוש השנים האחרונות. מספר הישראלים שעזבו את ישראל בשנת 2025 לתקופה של שלושה חודשים רצופים ומעלה עומד על 90,922, בדומה למספר הישראלים שעזבו בשנת 2024 (91,499), וגבוה במעט מזה של שנת 2023 (86,509).

מספרי העוזבים בשנים אלה נמצאים ברמות שיא ביחס לשנים קודמות. לשם השוואה - בשנים 2013 עד 2015, עזבו את ישראל רק 183,219 אזרחים.

לצד העלייה בכללי במספר העוזבים, במסמך קודם שפורסם זוהה גידול משמעותי ומדאיג בקרב אוכלוסיות מפתח, ובהן רופאים, בעלי תואר שלישי, מהנדסים, אקדמאים ובעלי הכנסות גבוהות. תופעה זו מעצימה את החשש מהשלכות ארוכות טווח על המשק הישראלי, על המערכת הציבורית ועל החוסן הלאומי, כאשר המגמה ממשיכה להיות גבוהה ביחס לממוצעי העשור הקודם.

פרופ' איתי אטר מאוניברסיטת תל אביב התייחס לממצאים הקשים והוסיף: "גם בשנת 2025 אנחנו רואים מספרים מטרידים מאוד של ישראלים שעזבו את הארץ לתקופת זמן משמעותית, ואלו מתווספים לגל ההגירה בשנים 2023 ו-2024. הנתונים הללו לכשעצמם עדיין אינם מהווים סיכון לחוסנה של ישראל. אולם, בראיה צופה פני עתיד, ואם לא יהיה שינוי, גובר החשש שההגירה מישראל תגבר באופן שיסכן את הביטחון ואת הכלכלה הישראלית".

המחקר נערך על ידי פרופ' איתי אטר מהפקולטה לניהול ע"ש קולר וראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, פרופ' נתאי ברגמן ראש בית הספר לכלכלה, ודורון זמיר, דוקטורנט בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב.