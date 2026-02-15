"עבריינות, לא מחאה": גינויים חריפים נגד המהומות בבני ברק

בצמרת הפוליטית מגיבים היום (ראשון) בזעם על המהומות בבני ברק, במהלכן תקפו מפגינים חרדים שתי חיילות צה"ל ושוטרים. 22 נעצרו עד כה - שוטרים פועלים בכוחות מתוגברים כדי לפזר את ההמון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה"ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".

גם ח"כ אריה דרעי גינה בחומרה את המהומות: "תנועת ש"ס מגנה בחריפות את מעשי האלימות, הוונדליזם וההתפרעויות של קומץ קיצונים בבני ברק. המעשים הללו מנוגדים לחלוטין לדרכה של תורה, פוגעים בכלל הציבור החרדי, גורמים לחילול ה׳ ומסבים נזק כבד למאבק הצודק למען עולם התורה. צאו ממחננו!".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב בזעם גם כן, ומסר כי "מי שמרים יד על כוחות הביטחון, על חיילי וחיילות צה"ל ועל שוטרי משטרת ישראל - חוצה קו אדום. אלימות כלפי משרתים במדים היא מעשה עברייני לכל דבר ועניין, ולא מחאה. אני קורא למנהיגי הציבור החרדי להוקיע את המעשה ולרשויות החוק לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם כל מי שלקח חלק בתקיפה החמורה. מדינת ישראל לא תאפשר פגיעה בכוחות הביטחון ולא תעבור לסדר היום על אלימות מכל סוג".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר על האירועים הקשים כי מדובר בחציית קו אדום: "...כל פגיעה בחיילי צה"ל המבוצעת על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה ויש לפעול כנגד התוקפים ביד קשה. הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כתב בחשבון ה-X שלו: כתב: "אני מגנה בכל תוקף את הקומץ האנרכיסטי והאלים שתקף חיילות, פצע שוטרים והצית אופנוע משטרתי בבני ברק. מדובר במעשים חמורים, עברייניים ובלתי נסלחים - ומי שירים יד על חיילות צה"ל או על שוטרי משטרת ישראל, ישלם על כך מחיר כבד. יחד עם זאת, חשוב לי להבהיר: אין מדובר בציבור החרדי כולו. רובו המוחלט של הציבור החרדי שומר חוק, מכבד את כוחות הביטחון ואינו שותף לאלימות הזו. אסור לתת לקומץ קיצוני להכתים ציבור שלם".

מפכ"ל המשטרה דני לוי מסר: "מדובר בהתפרעויות חסרות רסן, שחצו כל גבול! פורעי החוק ביצעו מעשים חמורים המהווים פגיעה בסמלי שלטון החוק וכללו אלימות נגד כוחות ביטחון, גרימת נזק והפיכת ניידת ושריפת אופנוע משטרתיים. אני מצדיע לשוטרים על נחישותם ופעילותם המהירה לחילוץ החיילות. הנחיתי לבצע את מעצרם של פורעי החוק ולמצות עמם את הדין. נבוא חשבון עם כל המעורבים! אנו מדינת חוק ולא נאפשר התנהגות בריונית במדינתנו".