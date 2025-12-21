לאחר הפרסום ב-i24NEWS: עימות בין המשטרה לח"כ בוארון

חשיפת i24NEWS: המשטרה השיבה היום (ראשון) לפניית חבר הכנסת אביחי בוארון, בשל דרישתו להעביר את חקירת פרשת הפרקליטה הצבאית לשעבר לידי להב 433, לאחר הפרסום במהדורת חמש כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מנעה זאת באופן אישי.

המשטרה ציינה במכתבה כי הפנייה של חבר הכנסת בוארון "רצופה שגיאות עובדתיות שאין זה המקום והזמן לפרטן", והוסיפה כי המרכזית שבהן היא "שזהות צוות החקירה נקבעה על ידי פיקוד המשטרה ולא על ידי היועצת המשפטית לממשלה".

עוד נוסף כי "החקירה מתנהלת באופן מקצועי ונטול פניות ומגיעה לכל גורם אשר נדרש לתת גרסה, ללא כל מגבלה". חבר הכנסת השיב למענה מהמשטרה ואמר כי המכתב "אינו מדויק ועולה כדי זריית חול בעיני הציבור". "גם אם 'זהות צוות החקירה נקבעה על ידי פיקוד המשטרה', הרי שיועצת המשפטית לממשלה הייתה מעורבת עד צוואר בקביעת צוות החקירה ואותו 'פיקוד המשטרה' היווה לא יותר מחותמת גומי".

כאמור, בנובמבר האחרון נחשף ב-i24NEWS כי היועצת המשפטית גלי בהרב-מיארה מנעה באופן אישי, את העברת המידע על פרשת הפצ"רית לידי להב 433. ניצב מני בנימין ראש היחידה, שוחח עם ניצב בועז בלט ועדכן כי הוא בדרכו לפגישה עם הרמטכ"ל בנושא רגיש ולא מפורט, שימים תתגלה כפרשת הדלפת הסרטון.

בלט ועוזרתו בעקבות זאת, יצרו קשר עם עוזר הרמטכ"ל, שלאחר מכן התקשר לבנימין והודיעו לו כי הפגישה בוטלה. ברקע, כך נודע, התקיימה שיחה בין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, לבין הרמטכ"ל, שבמהלכה אמרה לו: "אני לוקחת את החקירה הזו אליי. תבטל את הפגישה עם מפקד להב 433, הכל צריך לעבור דרכי".