"מסר כואב לנשים": הקריאה לעצור את מינויו של סילבן שלום

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית פנה הבוקר (שלישי) בפנייה דחופה ליושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות, השופטת בדימוס שולמית דותן, בדרישה לעצור את מינויו של סילבן שלום לתפקיד יו"ר התעשייה האווירית. הפנייה לוועדה לבדיקת מינויים מגיעה על רקע הליך אישור המינוי, שטרם הושלם.

במכתב טוענות נציגות האיגוד כי קידום המינוי נעשה חרף העובדה ששלום פרש מהחיים הפוליטיים לפני כעשור, על רקע טענות להטרדות מיניות שיוחסו לו, אשר לוו בעדות של אישה שטענה כי נפגעה ממנו מינית בעת שכיהן כשר החוץ והיא שימשה כמזכירה בלשכתו.

לטענת האיגוד, מינויו של שלום מעביר מסר ציבורי בעייתי וחמור. "כל לגיטימציה ציבורית המוענקת לשלום מוסיפה על כאבן של הנפגעות ופוגעת בהליכי השיקום שלהן", נכתב. עוד צוין כי הרף המוסרי המצופה מנושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות צריך להיות גבוה במיוחד, גם במקרים שבהם לא התקבלה הכרעה פלילית. "אין לאפשר למי שפגע פגיעה כה קשה בנשים להוביל ולהנהיג ציבורית ועסקית עובדים ועובדות", הדגישו.

מנכ"לית האיגוד, אורית סוליציאנו, מסרה: "החלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ למנות את סילבן שלום היא סטירת לחי מצלצלת עבור ציבור הנשים בישראל. כולנו נחשפנו לעדויות האמיצות של נשים שנפגעו ממנו בעת שעבדו תחתיו. חלוף השנים אינו מנקה את המעשים ואינו יכול לנקותו ציבורית ממעשיו החמורים".

לדבריה, "אסור בתכלית האיסור לאפשר את השבתו לעמדה כה בכירה ומשמעותית. לא יעלה על הדעת שאדם הנושא כתם כה גדול ייבחר לתפקיד ציבורי משמעותי בחברה ממשלתית מרכזית".