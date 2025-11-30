התשובה של ביה"ח בישראל לצעד של אירלנד נגד הרצוג האב

בעקבות החלטת מועצת עיריית דבלין להסיר את שמו של נשיא מדינת ישראל לשעבר, חיים הרצוג, מפארק ציבורי, בבית החולים אסותא אשדוד בחרו בתגובה לקרוא לגן העצום בשטחם על שמו של הנשיא לשעבר.

ההחלטה האנטישמית בדבלין, הגיעה בעקבות לחץ של ארגונים פרו-פלסטיניים, בין השמות החדשים שנשקלים הוא שמה של הינד רג'ב, הילדה הפלסטינית שנהרגה בלחימה ברצועה ושמה התפרסם בעולם.

בבית הנשיא תקפו: "מעבר להיותו של חיים הרצוג ז"ל מנהיג ישראלי, הוא היה מגיבורי המערכה לשחרור אירופה מהנאצים, ואישיות שהקדישה את חייה לביסוס ערכי החירות, הסובלנות והחתירה לשלום. אביו, הרב אייזיק הרצוג כיהן כרב הראשי הראשון של אירלנד החופשית, והשאיר חותם משמעותי בחיי האומה האירית".

סגנית מנכ"ל בית החולים אסותא באשדוד, ד"ר הגר גור, מסרה: "אם בדבלין בוחרים להסיר -אנחנו בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד בוחרים להוקיר. לא צריך להיות רופאה כדי לאבחן את המציאות: מדובר בהחלטה אנטישמית. פארק ע"ש חיים הרצוג הוא הצהרה של זיכרון, עמידה וערכים. ההחלטה האנטישמית והפחדנית שלהם - היא הזכות הגדולה שלנו".