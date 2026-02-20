"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 20.02.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) יתארחו הכתב הפוליטי נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, עו"ד דוד פורר ורותם סלע, מו"ל הוצאת הספרים "סלע מאיר".

הקבינט ידון בענייני איראן, מועצת השלום של טראמפ בעזה והאולטימטום לפירוק חמאס.

סקר "קבינט שישי": הצרות של לפיד והשחקן החדש שמשנה את המפה הפוליטית

המערכת הפוליטית רותחת בשבוע האחרון, באופוזיציה הרימו הילוך ויורים לכל הכיוונים, גם פנימה. סקר "קבינט שישי" בדק אילו הבחירות היו מתקיימות היום, למי הייתם מצביעים?

הליכוד המפלגה הגדולה עם 34 מנדטים, בנט 14, הרשימה המשותפת 14, ישר של אייזנקוט עם 11 מנדטים, ש"ס מביאה 10 מנדטים, הדמוקרטים של גולן עם 9 מנדטים, עוצמה יהודית, יהדות התורה וישראל ביתנו עם 8 מנדטים כל אחת.

המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה הן "יש עתיד" אחרי קמפיין הגעוואלד, כחול לבן והמילואימניקים של יועז הנדל. הקואליציה עם 64 מנדטים, מתנגדי נתניהו עם 42 מנדטים והמפלגות הערביות עם 14 מנדטים.

השותפים החדשים של בנט: ממובילי הסרבנות ועד יאיר גולן

ממובילי חרפת הסרבנות דרך מחאת קפלן האלימה ועד "תתי אדם" של יאיר גולן - הדרך של בנט מהימין לזרועות השמאל הקיצוני.

השבוע הצטרף רשמית למפלגת הדמוקרטים עומרי רונן, ממובילי חרפת הסרבנות. עוד לפניו היו אלו משה רדמן ועמי דרור - ממובילי מחאת קפלן שהשתלחו בלי מעצורים בנתניהו ואף טענו שהוא "פרעה", ואמרו "נמחה את זכרו", טעימה קלה מהפנינים שיצאו לצמד הזה מהפה. ומעליהם יאיר גולן - האיש שכינה את הציונות הדתית תתי אדם ודרש לייבש את הכספים להתנחלויות.

אלו הם השותפים העתידיים של נפתלי בנט, מנכ"ל מועצת ישע לשעבר. איך הפכו הקצוות האלו לפרטנרים פוליטיים - מה זה אומר על בנט והבית הימני שנטש בטריקת דלת?

כך סינדלו את ועדת החקירה בפרשת הרוגלות עד חיסולה | גילויים חדשים

בשבוע שעבר הטילו חברי ועדת הרוגלות שהוקמה לפני יותר משנתיים פצצה - התפטרות דרמטית ופירוק הוועדה. לדבריהם, הסיבה היא שאין יכולת להגיע לחקר האמת. שניים מחברי הוועדה - שלום בן חנן ועו"ד ענבל רובינשטיין - מגוללים בריאיון מיוחד את השתלשלות הדברים עד להתפטרות - איך מערכת שלמה צופפה שורות, מי סנדל את עבודתם, איך בג"ץ הערים קשיים, עד כמה היועמ"שית הציבה מכשולים ובעיקר - מה מנסים להסתיר מהציבור? סיכול ממוקד - מי מפחד מהאמת?

שמעון אלקבץ בארץ הגיבורים: האיש מאחורי אתר ההנצחה הגדול במדינה

אמיר חודורוב, בנו של השוער האגדי יעקב חודורוב וטייס קרב לשעבר, לא דימיין לעצמו איך שבעה באוקטובר יהפוך לו את החיים. זמן קצר אחרי הטבח במסיבת הנובה הוא קיבל פנייה ממשפחה להכין מיצג זיכרון לבן שנרצח.

יותר משנתיים אחרי - מיצג אחד הפך לאתר ההנצחה הגדול במדינה עם מאות תמונות. שמעון אלקבץ יצא איתו, במסגרת מסעותיו בארץ הגיבורים, לחנוך את במת הזיכרון המצמררת באותו מתחם.

הקריאה לשחרור ברגותי וההשוואה לנלסון מנדלה: מפגש קצוות עם אלון ליאל

לפני כחודש עורר ד"ר אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, מהומה ציבורית כשחתם על עצומה הקוראת לשחרר את הארכי טרוריסט מרואן ברגותי מהכלא. המכתב הופץ בטעות וזכה לגל של ביקורות. השבוע הגיע ליאל לכיסא החם של מפגש קצוות עם נוה דרומי וניסה ללמד סנגוריה על ברגותי - למה ברגותי מזכיר לו את נלסון מנדלה, ומי לטענתו רצח את יצחק רבין ואיך השמאל קרס?

