"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 03.10.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS ברוך ידיד, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר, תא"ל במיל' הראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום, רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, ורותם סלע, מו"ל סלע מאיר.

הפאנל עסק במתווה טראמפ לסיום המלחמה, המלחמות בין המילציות לארגון חמאס ברצועת עזה, מינוי של ראש השב"כ דוד זיני, עזיבתו של השגריר רון דרמר את תפקידו ועוד.

החזית הדרומית

מפגש קצוות עם רן אדליסט

העיתונאי והפרשן רן אדליסט, איש מחנה השמאל וממקימי שלום עכשיו, נחשב למבקר חריף של נתניהו וממשלתו. בשנתיים האחרונות תקף ללא מעצורים את נתניהו, עודד את המחאות וקרא לא פעם לפעול באלימות. הערב בקבינט שישי הוא מתייצב למפגש קצוות עם נוה דרומי ולא מהסס לומר - לא אקבל את תוצאות הבחירות בכל מחיר וסומך על חמאס הרבה יותר מאשר על נתניהו.

הקרב הדרמטי בג'באליה

זה היה אחד הקרבות הדרמטיים שהתחוללו בג'באליה. חודש לתוך התמרון הקרקעי, כוח לוחמים מסיירת הנדסה, יצא לסריקת מבנה שגרתית, כשלפתע חוליית מחבלים פתחה עליהם באש מטווח אפס, שבו נפלו רב סמל במילואים בן זוסמן וסמל בנימין יהושוע נידהם, זכרם לברכה. במשך דקות ארוכות שהרגישו כמו נצח התנהלו קרבות ירי פנים מול פנים, בסופם חוסלו המחבלים. הערב בקבינט שישי, כתבנו יונתן רווה מפרסם תיעוד בלעדי ודרמטי של אותו קרב הירואי ומביא את העדות המטלטלת של הלוחמים על מה שהתחולל שם.

פרויקט חייו של שי חי

עשור חלף מאז ששי חי התפרסם בבית האח הגדול. עד היום הוא נחשב לאחת הדמויות היותר מרתקות שהיו בתוכנית הריאליטי שהביא לעולם את "כל האמת בפרצוף". עשור אחרי, אמן הלחימה ומאמן הקארטה, עובד על עיבוד ישראלי לסרטי "קארטה קיד", בכיכובו. אורלי מירקין פגשה את האיש עם הפה הכי גדול בעולם הריאליטי, שמעה ממנו על פרויקט חייו וגילתה שהשנים לא מיתנו אותו.

