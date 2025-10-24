"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 24.10.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, הכתבה הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר, ופרופ' עוזי רבי, מזרחן ומומחה למזרח התיכון.

עדות מקרוב: הבכיר בדימוס שטלטל את תיקי נתניהו בריאיון

השבוע התייצב סגן ניצב בדימוס, דובי שרצר, לשעבר בכיר במח"ש, על דוכן העדים במשפט נתניהו והרעיד את הקרקע ברחוב צלאח א-דין בירושלים. שרצר חשף את הפניה בזמן אמת של חוקר בכיר בתיקי נתניהו שדיווח לו על התנהלות פסולה בחקירות ואיך סנדלו אותו לחקור את האירועים האלו. בריאיון בלעדי שקיימתי איתו אחרי העדות המטלטלת הזו הוא פותח הכל - ומה שהוא מספר צריך להדאיג את כל שוחרי הדמוקרטיה.

גל של הכפשות: מאחורי פועלו האמיתי של גל הירש

ביום שגל הירש התמנה למתאם השבויים והנעדרים מטעם נתניהו, היה לו ברור שהוא יהפוך למטרה של מתקפות אישיות. אלו היו שנתיים בהן הוא פעל מסביב לשעון בסוגיית החטופים והתמודד עם גל של מתקפות, הפגנות מתחת לבית, והכפשות. גם איומים על משפחתו היו שם, עד שבתו נאלצה לעבור לחו"ל לפרק זמן. אבל מה באמת הוא עשה בשנתיים האחרונות? ועד כמה עשו לו עוול גדול? הכתבה של אושי דרמן.

ההתרסקות הכלכלית והסודות האפלים: מלכת היופי לשעבר מדברת

מאז שזכתה בתואר מלכת היופי לפני יותר מעשור, חייה של מור ממן הם רכבת הרים מטלטלת. היא הרימה עסק מצליח, התחתנה, הביאה שני ילדים, התרסקה כלכלית, לאחרונה שוב התחתנה וגילתה שלבעלה הטרי יש תינוק בדרך מאישה אחרת. בריאיון חשוף לאורלי מירקין היא פותחת הכל וחושפת את הסודות האפלים שהשתדלה להסתיר כל השנים - ההלם מהגילוי שהפך את חייה והרגע שגרם לה להתפרק לעיני המצלמות.

ריח של בחירות: מפגש קצוות עם חברת הכנסת מירב כהן

חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת יש עתיד נחשבת לאחד הקולות הבולטים באופוזיציה, תוקפת את הממשלה מיום הקמתה ולא מהססת להיכנס לעימותים. השבוע היא מגיעה למפגש קצוות - כשברקע ריח של בחירות מתקרב - ולא מסתירה את העובדה שהיא בונה על קולות כדי להחליף את הממשלה ואפילו הדהימה כשנשאלה אם רואה במנסור עבאס שותף פוליטי.

