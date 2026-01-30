"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 30.01.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב המדיני גיא עזריאל, הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, מו"ל "סלע מאיר" רותם סלע, אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן ועו"ד דוד פורר.

843 ימים: סוגרים את המעגל הכואב

ריאיון מיוחד עם שירה, אחותו של רן גואילי ז"ל. ההספד שלה מעל קברו פילח את הלב של כולנו, וכעת היא מדברת על התחושות אחרי סגירת המעגל ועל המציאות החדשה שבה "אין חטופים בעזה".

מאחורי הקלעים: הלוחמים שעשו הכל כדי להשיב את רן גואילי ז"ל

יונתן רווה מביא עדות מרתקת מלב המבצע להשבת הגופה. אל"מ במיל' גולן ואך, שפיקד על הכוח המיומן, חושף את המודיעין הדרמטי שהתקבל לפני חודש, את ההבנה שיש "הזדמנות אחת בלבד", ואת רגע הזיהוי שסחף מדינה שלמה.

סקר קבינט שישי: הנתונים המפתיעים על נתניהו

על רקע החזרת כל החטופים, מכון "דיירקט פולס" בדק עבורנו את הלכי הרוח בציבור, והתוצאות דרמטיות: האם האמנתם שנתניהו יחזיר את כולם? הציבור חצוי. 45% לא האמינו, לעומת 44% שהאמינו. האם נתניהו ישיג את "הניצחון המוחלט"? כאן הסקפטיות גוברת. 50% לא מאמינים שהיעד יושג, לעומת 47% שכן. דעת הקהל על רה"מ: בעקבות השלמת המשימה, 29% מדווחים שדעתם על נתניהו השתנתה לטובה, בעוד אצל 47% הדעה נותרה ללא שינוי.

תיאטרון האבסורד של מתנגדי הממשלה

בזירה הפוליטית, אושי דרמן חושף את מה שהוא מכנה "אובדן הבושה". אותם גורמים באופוזיציה שצעקו במשך שנתיים "עסקה בכל מחיר" ודחפו לסיום המלחמה, תוקפים כעת את הממשלה על "כניעה" עם המעבר לשלב ב' והקמת הוועדה הטכנוקרטית ברפיח. האם מדובר בדאגה ביטחונית אמיתית או בפוזיציה פוליטית שמתהפכת לפי הצורך?

נתניהו הוכיח שעם טרור מדברים רק בכוח | דניאל בחזית

ההבטחה להשיב את כולם נראתה לרבים כניסיון הרגעה מאולץ, אך הגישה לפיה עם טרור מדברים רק בכוח הוכיחה את עצמה. השבת רן גואילי ז"ל היא הוכחה ל"מלחמת התקומה", גם אל מול אובססיית הניגוח מבית.

אורן סמדג'ה בארץ הגיבורים

שמעון אלקבץ יצא עם מדליסט הג'ודו ואביו של עומר סמדג'ה ז"ל, אורן, למסע ב"ארץ הגיבורים". ברגע שיא מצמרר, נציגי צה"ל מחזירים למשפחה את הנשק האישי של הבן שנפל, והחור בלב מסרב להיסגר.

האימפריה של אריאל

אורלי מירקין פוגשת את אריאל סיטבון, הכוכבת החדשה מ"זגורי אימפריה", שמספרת על הדרך ממעלה אדומים לפריים-טיים ועל הגעגוע לאמא שלא זכתה לראות אותה מגשימה את החלום.

