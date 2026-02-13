"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 13.02.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" כתבנו הפוליטי נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ בכיר שב"כ לשעבר משה פוזיילוב ואל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן.

סקר קבינט שישי: הציבור רוצה חקירה נגד מנדלבליט

בעקבות הגילויים הדרמטיים שפורסמו ב-i24NEWS, סקר "דיירקט פולס" חושף כי 59% מהציבור סבורים כי יש לבחון פתיחת חקירה נגד אביחי מנדלבליט, בעוד 50% מהנשאלים קוראים לגנוז את תיק המתנות לאלתר. הנתונים מראים עוד כי 84% מהישראלים נותרו איתנים בעמדתם בנוגע לרפורמה המשפטית ולא שינו אותה בשנתיים האחרונות.

לסקר המלא>>

מהפכת המקרקעין ביו"ש: צעד אחד לפני ריבונות?

הקבינט המדיני-ביטחוני קיבל השבוע החלטה היסטורית להחיל את חוק הקרקעות ביהודה ושומרון, מהלך שצפוי לשנות את פני ההתיישבות. למרות שלא מדובר בהחלת ריבונות רשמית, השוואת הסטטוס המשפטי של הקרקעות לאלו שבמרכז הארץ נחשבת לדרמה של ממש. יצאנו למסע חוצה שומרון כדי לבחון מקרוב איך המהלך מתקבל בשטח ועד כמה הוא קרוב לשינוי המציאות האסטרטגית באזור.

לכתבה המלאה>>

"זה לא שנאה, זה יצר נקמה": מפגש קצוות עם עדנה חלבני

עדנה חלבני, מי שהייתה מתאמת הביקורים המיתולוגית במשרד ראש הממשלה במשך חמישה עשורים, התייצבה לעימות חזיתי עם נוה דרומי.

חלבני, שהפכה למתנגדת חריפה של בנימין נתניהו, התעמתה עם שאלות קשות על מוסר כפול והודתה בשידור כי המניע שלה אינו רק אידיאולוגי: "זה יצר נקמה גדול". במהלך הראיון הסבירה חלבני מדוע היא חוששת מהמציאות הפוליטית הנוכחית ומדוע השר בן גביר מעורר בה חלחלה.

למפגש המלא>>

20 שנה למותה של מלכת הזמר העברי - הסודות האפלים נחשפים

בשבוע הבא נציין 20 שנה למותה של מלכת הזמר העברי שושנה דמארי, האישה שהניחה את היסודות למוסיקה הישראלית. ספר ביוגרפי חדש שיצא לאחרונה חושף את סיפור החייה הסוערים כמו שלא הכרנו - באמצעות מאות מכתבים אישיים מתגוללת טלנובלה מטלטלת - איך ולמה ניסתה להתאבד, הרומנים שניהלה מחוץ לנישואים, מצוקה כלכלית ויחסיה המיוחדים עם בתה היחידה. הסודות האפלים של המלכה מתימן.

לכתבה המלאה>>

עוד בתוכנית, ניתחנו את המשך המאמצים לפירוק חמאס והאיום האיראני המשתנה. התכוננו להופעה ההיסטורית של דני אבדיה בסוף שבוע האולסטאר – רגע של נחת וגאווה כחול-לבן בשיאה של תקופה סוערת.