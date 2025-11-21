"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 21.11.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, נדב אלימלך, הכתב הפוליטי של i24NEWS, רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, עו"ד דוד פורר, ורותם מאיר, מו"ל הוצאת "סלע מאיר".

הפאנל עסק בנורמליזציה עם סעודיה בעקבות הפסגה בבית הלבן, בהתחממות המורגשת בגבול לבנון עם תקיפות תדירות של צה"ל, הקרב על שיקום עזה, וכמובן בזהות האדם שילווה את חקירת הפצ"רית.

סקר i24NEWS: האם ניתן להגיע לאמת מבלי לחקור את היועמ"שית?

סקר קבינט שישי שנערך על ידי מכון הסקרים של דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, בקרב 510 נשאלים עם טעות דגימה של 4.4 אחוזים.

האם, לדעתכם, ניתן להגיע לחקר האמת בפרשת הפצ"רית מבלי לחקור את היועצת המשפטית לממשלה על מידת מעורבותה?

53 אחוזים סבורים שלא ניתן להגיע לחקר האמת בלי חקירת היועמ"שית, 39 אחוזים שכן ניתן, והשאר, 8 אחוזים, לא יודעים.

בקרב מצביעי הקואליציה התשובות הרבה יותר נחרצות

81 אחוזים, רוב מובהק, חושבים שחייבים לחקור את היועמ"שית כדי להגיע לחקר האמת

ורק 16 אחוזים חושבים שאפשר להגיע לאמת בלי חקירת היועמ"שית.

עוד נשאלו המשתתפים, בשנה האחרונה בג"ץ דחה מספר פעמים עמדות שהציגה היועצת המשפטית לממשלה. מה לדעתכם הסיבה לכך?

35% חשבו שהיועצת מכניסה שיקולים פוליטיים לחוות הדעת שלה, 23% חשבו שבג"ץ נכנע ללחצים פוליטיים מימין, 12% חושבים שהיועצת המשפטית אינה מקצועית מספיק, ו-18% חשבו שמדובר בצירוף מקרים.

שאלה נוספת הייתה - מי לדעתכם נפגע יותר מהחרם הפוליטי על נתניהו? 45% חשבו שגוש המתנגדים לנתניהו, 35% השיבו שגוש התומכים של נתניהו, 20% השיבו שאינם יודעים.

האם לדעתכם צריך להמשיך או להפסיק עם החרם הפוליטי על נתניהו? 55% השיבו שיש להפסיק אותו, %% השיבו שיש להמשיך, ו-13% השיבו שהם אינם יודעים.

המדגם נאסף ונערך באמצעות דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון, עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-18 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 510 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.

"בימין פחות משכילים": מפגש קצוות עם אשת התקשורת מיקי לוין

לכתבת הרכילות של מעריב מיקי לוין אין מעצורים על הלשון. היא יורה בלי חשבון, ולא פעם מתנצלת. לאחרונה אמרה שמצביעי הליכוד אוהבים את נתניהו יותר מהילדים שלהם. לא פעם גם תקפה את ינון מגל. השבוע היא הגיעה למפגש קצוות והצליחה להדהים אותי עם אמירות שנויות במחלוקת - מצביעי הימין, לטענתה, פחות משכילים, אנשי התקשורת הימנים יותר גסים, ואלו מהשמאל יותר אינטלגנטים, היא יוצאת נגד הסגידה לנתניהו ובאותה נשימה סוגדת ליועמשית. האם גם על הריאיון הזה תתנצל?

קרע, פילוג וכאוס: מה חולל החרם הפוליטי על נתניהו?

קשה לשים בדיוק את האצבע על הנקודה שבה מתנגדי נתניהו פתחו בחרם פוליטי עליו, אבל המערכת הפוליטית כבר יותר מחמש שנים מחולקת, מפוצלת ומתייצבת בין שני גושים. בפרויקט מיוחד חזרנו את שורשי החרם שגרר אחריו השפעות הרסניות על החיים שלנו כאן במדינה - זה קרע את החברה הישראלית לשניים, פילג בין המחנות, יצר כאוס פוליטי של סבבי בחירות בלתי נגמרות, ובהרבה מובנים הוליד את ממשלת הימין מלא מלא ואיתו את בן גביר למשרד לביטחון לאומי.

זעזוע סלקטיבי: מגנים את מרדכי דוד - ולא רואים את עצמם

הארץ רעשה וגעשה בשבוע האחרון בעקבות המחאה של פעיל הימין מרדכי דוד נגד הכתב גיא פלג. לאלימות אין מקום, נקודה. רק לא ברור איפה היו הגינויים כשתקפו פה אנשי תקשורת מהימין, כשהטרידו מינית את הדר מוכתר, כשרדפו אחרי ילדי פוליטיקאים מהימין. אושי דרמן יצא לשרטט איך נראה זעזוע סלקטיבי - איך אפשר לגנות הסתה כשהיא מגיעה רק מצד ימין, איך אפשר לבקר התערבות של טראמפ ובאותה נשימה לקרוא לביידן להציל אותנו. על זעזוע בררני ומוסר כפול

בדרך של אבא: בתו המאומצת של יהודה בארקן סוגרת מעגל

כשהמפיק של ההצגה "צ'ארלי וחצי" פתח מכתב פניה לאודישן הוא ידע באותה שניה שזו השחקנית שהוא רוצה ללהק. היה כתוב שם "אני הודיה בארקן, בתו המאומצת של יהודה בארקן". היום היא כבר חודש על הבמות סוגרת מעגל עם ההצגה בהשראת הסרט שהפך את אביה לכוכב ענק. בריאיון חשוף לאורלי מירקין פותחת הודיה את הסודות הכמוסים בחייה - האימוץ שהציל אותה, הצל של אביה שהולך אחריה, ולמה במשך שנים התביישה באבא המפורסם שלה - בדרכו של אבא

