"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 31.10.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל, משה פוזיילוב, בכיר שב"כ לשעבר, ורותם סלע, מו"ל הוצאת הספרים "סלע מאיר".

שורשי פשעה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי נעוצים בשנת 2023. "ההצלחה של המחאה" שפירקה את המדינה חיזקה את תחושת הבעלות של כל המערכת המשפטית - בצבא ובאזרחות. בזמן שבמחאה הזהירו מדיקטטורה של ממשלה, הדיקטטורה המשפטית הלכה והתעצמה. וכמו בדיקטטורות - עם שכרון הכוח מגיע הניתוק.

פרשת הפצ"רית: קציני הפרקליטות דנו ביניהם טרם ההדלפה

אחרי שהפצ"רית יפעת תומר ירושלמי הודתה שאישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן והגישה את התפטרותה לרמטכ"ל אייל זמיר, ממצאי החקירה מעלים כי יש בפרשה מעורבים נוספים. לקראת ההדלפה, קצינים בפרקליטות הצבאית דנו ביניהם על הנושא בקבוצת "וואטסאפ" פנימית שהיו חברים בה כעשרה קצינים, ביניהם אנשים בתוך הפרקליטות הפלילית.

הקופסה השחורה של המחדל נפתחת: מה טייחו ואיפה היה הרמטכ"ל? האיש שראה הכל פותח הכל

תת אלוף במילואים אורן סולומון עמד בראש צוות תחקירי המחדל בצה"ל ובמשך חודשים ארוכים שמע מאות עדויות, סרק מסמכים, נחשף לתיעודים והקלטות וגיבש תחקיר מקיף שכלל יותר מ-300 שקפים. האיש שראה הכל פותח עכשיו הכל וחושף גילויים מרעישים על השעות הדרמטיות של ליל הטבח והשעות הראשונות של המתקפה. 10 השעות הגורליות ששינו את המדינה כמו שלא הוצגו מעולם - מה היה בשיחות הבהולות שקיים הלוי בלילה, השיתוק שאחז במטכ"ל, מה ניסו לטייח ופקודה אחת שלא ירדה והיתה יכולה לשנות את ההיסטוריה - הקופסה השחורה של המחדל נפתחת.

שמעון אלקבץ במסע מרגש עם אביו של סמ"ר שי ארווס ז"ל

מאז האובדן הכבד מקדיש רפאל ארווס, אביו של סמל ראשון שי ארווס זכרו לברכה שנפל ברצועה באוקטובר 2023, את חייו להנצחת הבן. הוא מבקר פצועים, מנחם משפחות שכולות ומפזר מדבקות שעליהן מונצח הבן בכל רחבי הארץ. זו משימת חייו. במסגרת סדרת כתבות "בארץ הגיבורים" יצא שמעון למסע מרגש עם רפאל ארווס ומביא לנו סיפור קורע לב על האב השכול שחייו לעולם לא יחזרו כשהיו. שני אבות שכולים, גורל אחד כואב - לפגוש את דור הניצחון.

גילה את האור: נתי רביץ על המהפך הדרמטי בחייו

השחקן נתי רביץ היה כוכב ענק בשנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים. הוא כיכב בתיאטרון, בסדרות טלוויזיה, הפך לסמל מין, מוקף במעריצות והיה חלק מהבורגנות התל אביבית החילונית. הוא תמך באוסלו, בהתנתקות, בנסיגות - כמו כל איש שמאל טוב מהשבט הלבן. בשנים האחרונות הוא עבר מהפך קיצוני בחייו - נטש את העיר הגדולה, התחבר לדת, עבר לחיות בשומרון והתפכח מכל אשליות השלום של השמאל. אורלי מירקין יצאה להבין מתי הוא גילה את האור, איזה מחיר אישי הוא שילם, מי אומר לו שהוא התחרפן ואיזה תפקידים הוא לא יעשה היום בחיים.

"נתניהו הוא סכנה אמיתית": מפגש קצוות עם אמיר תיבון

אמיר תיבון הוא איש שמאל מובהק, כותב בעיתון הארץ, ובנו של אלוף במילואים נועם תיבון שתקף בבוטות לא פעם את נתניהו וממשלתו. תיבון הבן היה בעוטף בזמן הטבח ויצא משם בחיים בנס. כמו אביו, גם הוא יוצא נגד הממשלה מתוך פוזיציה עמוקה. הוא חושב שנתניהו הוא הסכנה הגדולה למדינה, שהוא משמיד אותה, לא פחות ותמך במחאה נגד הרפורמה ובחרפת הסרבנות. פגשתי אותו למפגש קצוות שממנו יצאנו עם הסכמה אחת - שאנחנו לא מסכימים על כלום.

