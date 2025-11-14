"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 13.11.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר, שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל, פרופ' עוזי רבי ועו"ד דוד פורר.

הפאנל עסק בבג"ץ, הפצ'רית, והדיונים בבית המשפט ובין הצדדים, במחבלים שעדיין נצורים במנהרות ברפיח, עוד עסק הפאנל בבקשת החנינה של טראמפ לנתניהו, וגם בחקירת הניצב שמטלטלת את המשטרה.

החזית הדרומית

באופן טבעי נראה לכולנו מובן מאליו שהמרוויח העיקרי מבקשת החנינה של טראמפ הוא נתניהו. היחסים הקרובים של השניים ידועים לכל, טראמפ כבר העלה את נושא החנינה בביקורו בארץ ונתניהו הוא הנאשם - כך שהוא גם המרוויח.

אך במבט קר, מתן חנינה לנתניהו דווקא מיטיב עם מי שאחראים לפשלה. הם יוכלו לומר שקבלת החנינה היא הודאה באשמה ושנתניהו זכה מההפקר בזכות קשריו לטראמפ אבל, בלב גם הם יודעים שטראמפ הציל אותם ממבוכה גדולה עוד יותר.

כשעורך עיתון - הופך ליעד לחקירה ביטחונית

צביקה קליין הוא עיתונאי מוערך, עורך הג'רוזלם פוסט, עיתון בעל תפוצה של 30 מיליון קוראים. לפני חצי שנה, חייו עברו טלטלה גדולה. לאחר שביקר בקטאר וראיין את ראש הממשלה הקטארי הוא הפך ליעד חקירה של היועמ"שית שראתה בו חלק מהמנגנון של לשכת ראש הממשלה. הוא נעצר, הפלאפון שלו והדרכונים הוחרמו והוא עבר חקירה, ממש כאחרון הפושעים. בראיון אישי הוא פותח הכל - על החוויה המטלטלת במעצר, הפרשה ששינתה את חייו ומה הוא חושב על היחס המפלה שמקבלת הפ"צרית. סודות מתא המעצר

הסרט על טרגדיית החטופים שברחו מהשבי - ונהרגו

בשבוע הבא ייצא לאקרנים הסרט המטלטל - על סיפור בריחתם ההירואי של שלושת החטופים יותם חיים, אלון שימריז וסאמר טללאלקה, שכבר ראו את החופש עד שנהרגו בשוגג מאש כוחותינו. משפחותיהם צפו בסרט שמשחזר את רגעי הבריחה הדרמטיים, את הימים בין חיים ומוות ואת הטרגדיה. כתבנו יונתן רווה מביא הצצה לסיפור הבלתי נתפס כמו שלא סופר מעולם.

ספרים לזכר הנופלים

יעל לייבושור, תצפיתנית שנרצחה במוצב נחל עוז, יהונתן דויטש, חייל משוחרר שנורה למוות בפיגוע בצומת מחולה, ושלמה גורטובניק, חובש קרבי שנהרג בקרב ברצועת עזה - אהבו מאוד לקרוא ספרים. משפחותיהם החליטו לצאת עם מיזם מרגש שבו הקימו ספריות אישיות לאורך שביל ישראל עם הספרים האישיים והיומנים שכתבו. כתבנו רועי כץ יצא למסע חוצה ישראל שכמוהו עוד לא ראיתם.

מתחברים לשורשים

אחד אחרי השני העידו שורדי השבי, גם החילונים הגמורים שבהם, איך החיבור לדת החזיק אותם כשהיו עמוק באדמה. בהרבה מובנים זה היה שיקוף של השינוי הדרמטי שעוברת החברה הישראלית מאז המלחמה - יותר מחוברים לשורשים, יותר מאמינים, והרבה יותר גאים בזהות היהודית. ביום כיפור האחרון אף אחד לא העז לחלל את התפילה, גם לא לחבל בהקפות שמחת תורה. איך זה קרה? אושי דרמן על המהפכה בחברה הישראלית - מהפכה של שמחה

