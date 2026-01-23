"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 23.01.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הפוליטי נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב המדיני דני זקן, שמעון אלקבץ, תא"ל (במיל') הראל כנפו ועו"ד דוד פורר.

סקר i24NEWS: איחוד ה"מפץ" במרכז-שמאל משנה את המפה

פחות משנה לבחירות והמפה הפוליטית ממשיכה לרעוד. סקר מיוחד של "דיירקט פולס" עבור התוכנית חושף נתונים מפתיעים: מפלגת הליכוד ממשיכה להוביל בבטחה עם 31 מנדטים, בעוד נפתלי בנט, התקווה הגדולה של המרכז, נחלש ל-16 מנדטים בלבד.

אבל הדרמה האמיתית מתרחשת בתרחישי האיחוד: גם חיבור משולש של לפיד, בנט ואייזנקוט לא מצליח לשבור את השוויון ומשיג 30 מנדטים בלבד – פחות מהליכוד לבדו.

גוש הימין (תומכי הקואליציה) שומר על יציבות של 62 מנדטים, מה שמעמיד בסימן שאלה גדול את היכולת של מחנה השינוי להרכיב ממשלה.

דניאל בחזית: סערת לחיצת היד של ראש השב"כ

השבוע געשה המדינה סביב ההנחיה של ראש השב"כ החדש, דוד זיני, שלא ללחוץ יד לנשים מטעמי דת. דניאל רוט-אבנרי מתייחסת לסערה וטוענת: מדובר בצביעות.

"מי שמכנה את עצמו המחנה הליברלי תפס שתי ציפורים: לתקוף את הדת ואת המינוי של נתניהו", היא אומרת. "אז ראש השב"כ לא לוחץ יד לאישה. מי ישמע. העיקר שיהיה עירני ב-7 באוקטובר".

אהבה שנבנית מבין ההריסות: אבידע בכר חוזר הביתה לבארי

אבידע בכר הפך לסמל הטרגדיה של בארי כשאיבד את אשתו, בנו ורגלו בטבח. כעת, כמעט שנתיים וחצי אחרי, הוא בונה את ביתו מחדש על אותה אדמה ספוגת דם. שמעון אלקבץ יצא לפגוש אותו במסגרת "מסע בארץ הגיבורים" וחזר עם גילוי מרגש ומפתיע: מתוך השכול והכאב, לאבידע יש אהבה חדשה. סיפור על בחירה בחיים כנגד כל הסיכויים.

לא עושה הנחות: כך הפך השופט מזרחי לסיוט של רשויות האכיפה

הוא גלגל מכל המדרגות את בקשות המשטרה בפרשת השיחה הלילית, ופירק את טענות הפרקליטות בפרשת הדלפת המסמכים ל"בילד". נשיא בית משפט השלום, השופט מנחם מזרחי, הפך בחודשים האחרונים לסיוט של רשויות האכיפת החוק. כתבתנו יצאה לשרטט פרופיל של השופט שלא חושש למתוח ביקורת חריפה, חדה ונוקבת, ושואלת: מי הוא האיש שהפך לאימת הפרקליטות?

רע"מ ביום בהיר: ישראל מוכנה לשידור חוזר של ממשלת עבאס?

על רקע הסקרים וההיתכנות הפוליטית, אושי דרמן חוזר לממשלת בנט-לפיד ובודק: מה באמת המשמעות של ממשלה הנשענת על מנסור עבאס? יוצאי אותה ממשלה חושפים עד כמה היו מוגבלים בקבלת החלטות צבאיות ובהעברת חוקים ציוניים. מסע אל העבר שצריך להדליק נורה אדומה לעתיד: האם השמאל מוכן לשלם את המחיר הביטחוני והמדיני תמורת השלטון?

להסתכל לחיות הפרא בלבן של העיניים: גן החיות המשגשג בנגב

אחרי שורת מקרים טראגיים של תקיפות מטפלים בגני חיות בעולם, רועי כץ ירד לנגב כדי להסתכל למוות בעיניים. הוא נכנס אל מאחורי הקלעים של גן החיות הגדול, אל הכלובים של הטורפים המסוכנים ביותר – אריות, נמרים ותנינים. איך מזהים את רגע התקיפה? מה עושים כשחיית טרף מחליטה לצוד אותך? ואיך חיים בעבודה שבה כל טעות קטנה יכולה להיות האחרונה?

