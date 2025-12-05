"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 05.12.2025

פותחים את השבת עם דניאל רוט אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים לי עייש, ראש זירת טרור באמ"ן לשעבר רונן כהן, העיתונאי דני זקן, עו"ד דוד פורר, ומפקד גל"צ לשעבר, שמעון אלקבץ.

הצצה נדירה: מטוס הקרב שיצא מהשבתה והשתתף בתקיפות באיראן

כשעשרות מטוסי קרב המריאו בחודש יוני בדרך למתקפה על איראן, היה ביניהם מטוס קרב F-15 שלא היה בתוכניות התקיפה. הוא כבר היה בדרך למוזיאון חיל האוויר, אבל מבצע מיוחד הצליח להוציא אותו מהשבתה של שנים ארוכות, לצורך המשימה ההיסטורית. כתבנו ינון שלום יתח מביא הצצה נדירה של המוסך שמרכיב מטוסי קרב מחלקי חילוף - תוצרת כחול לבן, ונדהם לשמוע מהטייס שהטיס את המטוס בדרך לאיראן "זו היתה הטיסה המבצעית הראשונה של המטוס הזה, בלי טיסות אימון".

פרסום ראשון: טראמפ יכריז בקרוב על הרכב מועצת השלום לעזה

המירוץ לשלב ב' בהסכם: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להכריז ב-15 בדצמבר על הקמת מועצת השלום לעזה בראשותו. בתוך כך, ל-i24NEWS נודע כי משלחת ישראלית לקהיר הציגה למתווכות ולצוותים הבין-לאומיים, מידע מודיעיני וגם תצלומי אוויר בנוגע למקום הימצאות החלל החטוף האחרון - רן גואילי.

דילמת החנינה לנתניהו: ההחלטה הגורלית של הרצוג

השבוע הונחה על שולחנו של הנשיא יצחק הרצוג מעטפת נפץ בדמות בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הלחץ מימין להיענות לבקשה, ההפגנות משמאל והעיניים הבוחנות מוושינגטון, הכניסו את הנשיא למלכוד היסטורי. נוה דרומי בכתבה מיוחדת על ההחלטה הגורלית בחייו של הרצוג, וכיצד ייחלץ מהפלונטר שקורע את העם.

"רוב המחדל קרה כי סגרו את הצבא לשבועיים": מפגש עם נעם לניר, לשעבר מ"אחים לנשק"

עד 7 באוקטובר, היזם נעם לניר היה חבר בכיר בארגון "אחים לנשק" ופעיל מרכזי בקמפיין הסרבנות. מאז, הוא פשט את חולצת הארגון והרחיק עצמו מהמחאה. נוה דרומי פגשה אותו ל"מפגש קצוות" שיצא במהירות משליטה. כמה הפצע הזה עדיין משפיע עליו? מה קרה כשהחליט לפוצץ את הריאיון, ואיך כל זה נגמר בלחיצת ידיים?

מעוטף עזה ועד ניו יורק: כל הדרך למרתון המרגש מאין כמוהו

כשמאות רצים סביבו, שלף אורי וולפסטל דגל עם תמונת אחיו, סרן אריאל וולפסטל ז"ל, שנפל בקרב בעזה. זה היה רגע השיא שלו לאחר חצי שנה של אימונים מפרכים לקראת מרתון ניו יורק. כתבנו רועי כץ התלווה אליו ולעוד עשרות ישראלים למסע המרגש, מיישובי העוטף ועד לקו הסיום בתפוח הגדול.

