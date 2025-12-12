"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 12.12.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, הכתב הפוליטי של i24NEWS נדב אלימלך, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה עו"ד דוד פורר, פרופ' למדיניות וממשל באונ' העברית בירושלים לימור סמימיאן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, ומו"ל הוצאת "סלע ספרים" רותם סלע.

הפאנל דן השבוע בחקירת פרשת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי לאור פסיקת בג"ץ נגד מינוי לוין והאפשרויות למועמדים חלופיים, הנזקים ברחבי ישראל לאור סופת "ביירון" שהכתה השבוע והמתיחות בגבול לבנון עקב התעצמות ארגון הטרור חיזבאללה שלא מפסיק להתחמש לרגע.

הדרישה של רונן בר לוועדת חקירה - שילוב של חוצפה ופחד | החזית הדרומית

קשה להבין מדוע רונן בר מתעקש להוכיח לנו שהוא פשוט גרוע בלקרוא מודיעין ואת המציאות. בר כשל כשלא הביא מודיעין מעזה לפני השבעה באוקטובר וגם בערב הטבח. בתקופתו השב"כ הגיע לשפל מקצועי גדול יותר מזה שהיה בתקופת רצח רבין. הוא היה עסוק ביהודים ביהודה ושומרון ובלהזהיר מהרפורמה המשפטית. ואת כל זה הוא עשה בצילם של ראשי שב"כ שהצטרפו למחאה והיועמ"שית. בר, איש הביטחון המוצלח התמכר לפוליטיקה - התמכרות שעלתה לנו ברצח של 1,200 איש.

סקר i24NEWS: מי צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו?

סקר i24NEWS שנערך על ידי מכון דיירקט פולס ושודר הערב בקבינט שישי, בדק את עמדת הציבור בנוגע למי צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו. שאלה נוספת שנבדקה היא "אם יאיר לפיד ימשיך לדשדש בסקרים סביב אחוז החסימה, האם הוא צריך לפרוש כדי לא לבזבז קולות למחנה מתנגדי נתניהו?".

בהמשך נבדק מהי עמדת הציבור בנוגע למינוי קצינים שלקחו חלק בקמפיין הסרבנות לתפקידים בצה"ל?. עוד נשאל: "אם אחים לנשק יביעו חרטה על קמפיין הסרבנות - האם לדעתכם צריך למחול להם?".

וידויו של טייס קרב: הקצין שלקח חלק בסרבנות - ועכשיו מתחרט

יותר משנתיים שסגן אלוף במילואים אופיר כורזים, טייס קרב לשעבר, מסתובב עם ייסורים כבדים על מה שעשה. במהלך המחאות נגד הרפורמה, אחרי לבטים, הוא החליט להצטרף לקמפיין הסרבנות והקפיא את שירותו. עד שיום אחד הבין - "איזו טעות איומה עשיתי". מאז, הוא במאבק אישי לסלוח לעצמו. בעדות די נדירה, לראשונה לעיני המצלמות ובפנים גלויות, יושב אחד כמוהו ומכה על חטא - על ייסורי הנפש שרודפים אותו עד היום, ההודאה בטעות והבעת החרטה העמוקה.

ליברלים בערבון מוגבל - כי מה שווה הדמוקרטיה אם הם לא שולטים בה?

הם קוראים לעצמם המחנה הנאור, הליברלי, דמוקרטים. האומנם דמוקרטים? כי הם אולי צועקים דמוקרטיה, אבל פועלים בצורה אנטי דמוקרטית. יאיר לפיד מציע לבטל זכות בחירה למגזרים שלמים, יאיר גולן מאיים לפטר שומרי סף, הם מזהירים מפני סתימת פיות ועיתונות חופשית ורוצים להוריד את השאלטר על ערוצי תקשורת "אחרים". אושי דרמן על הדמוקרטים בערבון מוגבל - כי מה שווה הדמוקרטיה אם הם לא שולטים בה?

בארץ הגיבורים: הוריו של אל"מ אסף חממי ז"ל מדברים על הכל

קצת יותר מחודש אחרי שאלוף משנה אסף חממי זכרו לברכה הושב לקבר ישראל, הוריו של אחד הסמלים הגדולים של גבורת הלוחמים בשבעה באוקטובר, מדברים לראשונה על הכל. שמעון אלקבץ פגש אותם במסגרת המסעות שלו בארץ הגיבורים, ושמע מהם על החיים בצל האובדן הכבד, הצוואה שהותיר להם, על הקרב ההירואי שניהל עד שנפל ונחטף - וסגירת המעגל המרגשת של האבא שגרמה לו להתפרק לעיני המצלמות.

"השנאה לנתניהו עלתה לנו ביוקר": מפגש קצוות עם השר לשעבר עיסאווי פריג'

השר לשעבר, חבר מרצ, עיסאווי פריג', יודע שהשבעה באוקטובר ניפץ סופית את אשליות השלום של המחנה שלו. אבל יותר מזה, הוא לא מהסס להצהיר: מה שריסק את המחנה שלי זו השנאה לנתניהו, תנועת ה"רק לא ביבי". נוה דרומי פגשה אותו השבוע למפגש קצוות - למה הוא רוצה להחליף את ההמנון והדגל, איזה חשבון נפש המחנה שלו חייב לעשות, ומי אחראי לכסף הקטארי שזרם לחמאס לאורך השנים? רמז, בנט ולפיד לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם.

