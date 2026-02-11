רגע לפני סופ"ש הולנטיינס: ביקור במקומות הכי רומנטיים בארץ

בסוף השבוע הקרוב חל חג האוהבים הרומנטי - הולנטיינז דיי. כתבתנו יולי סלומון יצאה לבדוק את מצעד חופשות סוף השבוע הרומנטיות ביותר בישראל, מרמת הגולן בצפון, דרך הרי ירושלים - ועד המקומות המיוחדים בערבה. והכל בלי דיוטי פרי ובלי הפקקים בנמל התעופה בן גוריון.

ברמת הגולן ניתן למצוא בצומת המכס את מלון הבוטיק פרא. מקום שקט, קטן ואינטימי, כזה שמחייב אותך להוריד הילוך. במקום כבר כמעט ואין חדרים פנויים, הזוגות מגיעים בעיקר כדי להעביר יום בין הבריכה לטיפולי ספא, ובערב - ארוחה זוגית לאור נרות.

בלב תל אביב, מרכז המדינה, אפשר למצוא את מלון "InterContinental David", שם אומרים שהישראלים מגיעים בהמוניהם לחגוג בסוף השבוע הקרוב. ואם אתם מעדיפים את השקט של הדרום - בערבה מחכה חוויה אחרת לגמרי. במואה, נווה מדבר של שקט, אין עיר ואין רעש. רק מדבר פתוח ואוויר צלול, כי לפעמים הדבר הכי רומנטי הוא פשוט שקט.

