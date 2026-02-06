"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 06.02.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ynet ו-i24NEWS יוסי יהושוע, הפרשן לענייני משטרה משה שטיינמץ, תא"ל (במיל') גבי סיבוני, הכתב הפוליטי נדב אלימלך, הכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ והמומחה לענייני איראן אפי בנאי.

לא משנה מה בג"ץ יפסוק לגבי בן גביר - נתניהו ינצח

בן גביר צריך להגיד לבג"ץ מילה אחת - תודה, לאחר שחייב את ראש הממשלה לעזוב הכול ולנמק מדוע הוא לא מפטר אותו. שני מרוויחים גדולים צפויים בסיפור הזה - ומפסיד אחד. דניאל בחזית

לטור המלא>>

מחיר הדמים של אמברגו הנשק של ביידן

בשבוע שעבר תקף ראש הממשלה נתניהו את ממשל ביידן על אמברגו הנשק שהטיל על ישראל – וכעת נחשפים הממדים המבהילים של ההחלטה. במשך חודשים אולץ צה"ל לנהל "כלכלת חימושים" קפדנית בשל מחסור קריטי בתחמושת. לוחמים בשטח נאלצו לפעול עם ציוד מיושן שסיכן את חייהם, והעדויות המגיעות מהחדרים הסגורים מציירות תמונה קשה: אין ספק שחיילים נפלו כתוצאה מהקפאת הסיוע הביטחוני. איך חרפת האמברגו פגעה בצה"ל ומה היה מחיר הדמים?

לכתבה המלאה>>

סקר "קבינט שישי": מלחמת הרשויות והדרמה סביב בן גביר

על רקע האפשרות שבג"ץ יורה על פיטורי השר איתמר בן גביר, סקר מיוחד של מכון "דיירקט פולס" עבור התוכנית חושף עמדה ציבורית נחרצת: 59% מהציבור סבורים כי לבג"ץ אין סמכות להורות על פיטורי השר. בקרב מצביעי הקואליציה, המספר מזנק ל-91%.

בנוסף, 57% מהמשיבים סבורים כי אם ייווצר משבר חוקתי, האחריות לכך תוטל על כתפי בג"ץ. בשאלת האיזונים, 52% מאמינים כי הרשות השופטת היא זו שחורגת מסמכותה ומפרה את האיזון מול הכנסת.

לתוצאות הסקר המלאות >>

מלתעות הכריש: דובי פרנסס שובר שתיקה

היזם ואיש "הכרישים" דובי פרנסס בראיון מיוחד ובלי פילטרים לנוה דרומי. פרנסס, שהפך לאחרונה ליועץ הסתרים של נתניהו לענייני בינה מלאכותית, יוצא למתקפה חזיתית נגד חבריו לשעבר בקהילה העסקית שניסו לדבריו להקריס את הכלכלה ממניעים פוליטיים. על שותפתו לשעבר עינת גז, על השנאה לימין בהייטק ולמה הוא משוכנע שנפתלי בנט לא מסוגל לספק את הסחורה?

לראיון המלא עם דובי פרנסס >>

מפגש קצוות: שבות רענן נגד סמוטריץ'

היא מגיעה מהציונות הדתית וממפלגת המילואימניקים, אבל שבות רענן לא חוסכת בביקורת על הממשלה. במפגש טעון עם נוה דרומי, היא מסבירה מדוע השר סמוטריץ' "בגד בערכי המגזר", מדוע היא לא פוסלת שותפות עם יאיר גולן למען גיוס חרדים, ואיך היא מגדירה את עצמה כימין שמרגיש בחוץ.

לכתבה המלאה >>

מסמך מיוחד: אימהות הנובה בוחרות בחיים בבלקן

אורלי מירקין הצטרפה למסע מטלטל של 20 אימהות שכולות שאיבדו את ילדיהן בטבח בנובה. בעיצומו של חורף קפוא בהרי מונטנגרו וסרביה, הן יצאו לטרק ג'יפים בעקבות צוואת הילדים – להמשיך לחיות ולחייך. רכבת הרים רגשית בין אגמים קפואים לכאב שאינו נגמר.

לצפייה במסע המטלטל >>

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש הידיעה.