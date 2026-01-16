"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 16.01.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הפרשן לענייני ערבים ברוך ידיד, הכתב המדיני גיא עזריאל, כתב החוץ ברק בטש, תא"ל (במיל') הראל כנפו - לשעבר ראש מטה פיקוד דרום, עו"ד דוד פורר, מנכ"לית הוועד היהודי-האמריקאי בישראל סא"ל (במיל') אביטל ליבוביץ', ובכיר השב"כ לשעבר משה פוזיילוב.

האם ליש עתיד יש עתיד?

פחות משנה לבחירות, והמפה הפוליטית רועדת. הקבינט דן הערב בהתרסקותה של מפלגת "יש עתיד" בסקרים, שנמצאת במצב הקשה ביותר מאז היווסדה. יאיר לפיד, שסימן את עצמו כאלטרנטיבה השלטונית, מוצא את עצמו במלקחיים: נפתלי בנט "שותה" את קולות המרכז, ויאיר גולן משתלט על מחאת קפלן.

במקביל, אושי דרמן מנתח את המשמעויות הפוליטיות: מה נשאר ללפיד כעת כשגנץ פירק את החרם על נתניהו? האם המותג שבנה במשך עשור עומד בפני פשיטת רגל פוליטית?

סקר קבינט שישי: הדילמה של גנץ והבחירה בין בן גביר לרע"מ

סקר מיוחד של "דיירקט פולס" עבור התוכנית חושף את עומק השבר הציבורי. ההחלטה של גנץ להסיר את החרם על נתניהו נתקלת בהתנגדות של 49% מהציבור, כאשר בקרב מצביעי האופוזיציה ההתנגדות מזנקת ל-84%.

אך הנתון המטלטל ביותר מגיע משאלת הרכב הממשלה: כשמעמידים בפני הישראלים את הברירה בין ממשלה הנשענת על "עוצמה יהודית" לבין כזו הנשענת על רע"מ – ההכרעה ברורה. 47% מעדיפים את בן גביר בממשלה, לעומת 29% בלבד שמעדיפים את מנצור עבאס. הנתונים מוכיחים: הציבור הישראלי זז ימינה, והלגיטימציה של רע"מ כשותפה קואליציונית נשחקה כמעט לחלוטין בקרב מצביעי הימין והמרכז.

ללכת בעקבות הבן

לסמל ראשון איתי נחמיאס זכרו לברכה היה חלום גדול - להשתתף במרוץ הבאגי הגדול בארה"ב עם רכב השטח שבנה בעצמו. בשבעה באוקטובר החלום נגדע כשנפל בקרב על הגנת היישוב מבטחים. עכשיו, הוריו החליטו להגשים את צוואתו ובעוד חודש ייקחו חלק במרוץ שעליו חלם הבן.

כתבנו רועי כץ הצטרף אליהם להכנות ושמע על סיפור הקרב ההירואי שבמידה רבה הציל את מבטחים מטבח, והרגע המצמרר שבו אמו של איתי, מיילדת במקצועה, גילתה שהיא הולכת ליילד את הבת של איסמעיל הנייה.

נערות המאחזים

בשנתיים האחרונות הוקמו ביהודה ושומרון עשרות חוות חקלאיות ומאחזים, אבל יש מאחז אחד שונה מאוד מכולם - מאחז לבנות בלבד. קבוצה קטנה של נערות צעירות, חדורות אמונה ושליחות, שעלתה לאחרונה על גבעה בשומרון והקימה נקודת התיישבות מיוחדת, על טהרת נשים בלבד. אורלי מירקין יצאה לראות מקרוב איך נראים החיים של חמש בנות צעירות על גבעה אחת, מה מניע אותן ואיך מתמודדים עם הקור המקפיא בלי חשמל. הצצה לחייהן של נערות המאחזים, התשובה הנשית לנערי הגבעות.

הכוכבת היהודייה של המגזר

לציבור היהודי בישראל השם מאי ויצמן כמעט ולא אומר הרבה, אבל במגזר הערבי היא מוכרת כמעט בכל בית, כוכבת ענקית שכובשת את הבמות בחתונות, חאפלות ואירועים פרטיים.

הצעירה בת ה-23 מקרית אתא התגלגלה לקריירה מוסיקלית בערבית לא במקרה. אחרי שסיימה את שירותה הצבאי לקחה את התחביב והפכה אותו למקצוע - מאז, הספיקה לכבוש את המגזר ואפילו לפרוץ גבולות עם הזמנות ממדינות ערב. עדן בן שלוש ליוותה את הסינדרלה של המגזר.

