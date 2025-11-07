"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 07.11.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הפוליטי של i24NEWS נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר, רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל, ורותם סלע, מו"ל הוצאת הספרים "סלע מאיר".

הפאנל עסק בפרשת הפצ"רית וההסתעפויות השונות, כולל סקר עם דעת הקהל אחרי האירוע. בנוסף, הפאנל עסק בהסלמה בלבנון, ביום שאחרי בעזה, וגם בענייני חוק הגיוס, וגם בהתפתחויות בניו יורק אחרי בחירתו של זוהראן ממדאני.

שורשי העץ רקובים: השמאל הישראלי במבוי סתום | החזית הדרומית

בשנים האחרונות השמאל הישראלי מדשדש. פעם אחר פעם נבחרה ממשלת ימין ובפעם היחידה שראינו ממשלת שמאל זה היה בתקופת בנט-לפיד שלקחו קולות מהימין. רק לאחר ההבנה שאין מספיק מנדטים לאשליות השלום של אוסלו וההתנתקות, החליפו את המאבק על שלום במאבק כביכול נגד שחיתות ועל הדמוקרטיה.

סקר i24NEWS חושף: 40% סבורים שיש להעניק חנינה לפצ"רית

תוצאות סקר קבינט שישי שערך מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון במיוחד ל-i24NEWS, חשפו כי יש שוויון בנוגע לשאלה "האם אתם בעד או נגד מתן חנינה לפרקליטה הצבאית הראשית בתנאי שתהפוך לעדת מדינה?" - כאשר 40% השיבו שהם בעד ו-40% השיבו נגד. 20% ענו שאין להם עמדה בנושא.

"'נתניהו רוצח' זו לא הסתה": מפגש קצוות עם הדס שטייף

העיתונאית הדס שטייף, יוצאת גלי צה"ל, לא חוסכת במילים קשות ובוטות נגד הממשלה והעומד בראשה. השבוע היא התייצבה למפגש קצוות ופתחה הכל בלי פילטרים - למה לא הופתעה מהשקרים של הפצרית, מה יש לה נגד אראל סגל, עמית סגל ומפקד גל"צ הנוכחי טל לב רם, על מי מהם אמרה "הכניס רוח פרצים לתחנה", וגם למה לקרוא לנתניהו רוצח זו לא הסתה, ולהגיד רבין רוצח זו כן הסתה. מפגש קצוות עם מוסר כפול.

ממנדלבליט עד זיני - כך פועלת השיטה שקורסת מבפנים

שנים צועקים פה על הדיפסטיים שמתנהל מתחת לרדאר, פרשת ההדלפה והשקרים של הפצ"רית הרימו מסך והוציאו לאור את שלטון הצללים שפועל במחשכים. ממנדלבליט שנאחז בגרונו, דרך החקירות הפסולות בתיקי נתניהו שנחשפו ועד ניסיון סיכול המינוי של זיני - אושי דרמן משרטט את השיטה שקורסת בימים אלו לתוך עצמה - בית הקלפים של מערכות המשפט נחשף.

המסע המופלא לזימבבואה: ממפלי ויקטוריה לגן העדן של בע"ח

נופים עוצרים נשימה, מפלי ויקטוריה המרהיבים וטבע פראי - אוהד הנווד יצא למסע מופלא בזימבבואה, אחת מפנינות הטבע הקסומות של יבשת אפריקה וחזר עם מסמך תיעודי נדיר, בשיאו הצצה יוצאת דופן לאחד מבתי החולים לחיות מהגדולים באפריקה, וגם רגע אחד דרמטי שהתרחש לעיני המצלמות - כשאריה התעורר מהתרדמת אחרי ניתוח מורכב שעבר והתאחד מחדש עם הלביאה.

