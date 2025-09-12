"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 12.09.2025

מומלצים -

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, ברוך ידיד, הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל, ופרופ' עוזי רבי.

הפאנל עסק בפעילות צה"ל בעזה שמהלך השבוע והתקיפות הרבות של חיל האוויר לקראת פתיחת מבצע "מרכבות גדעון ב'", ישיבת הקבינט שהתקיימה אמש, התקיפה הדרמטית של מטה חמאס בדוחא, הרצח של הפעיל הפרו-ישראלי, צ'ארלי קירק, שזעזע את כל העולם וארצות הברית בפרט, מעצר פעילת המחאה יולנדה יבור ומחאת משפחות החטופים. בנוסף עסק הפאנל בציון שנה לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה והשיחות בין בנט, לפיד, ליברמן ואיזנקוט שמתכננים להקים גוש מאוחד במטרה להפיל את הקואליציה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

החזית הדרומית

כבר תקופה ארוכה שמדברים בחוגי הימין בארץ ובעולם על זה שהאסלאם הרדיקלי מוצא לו בית חם דווקא במערב. פרעות בפריז, הפגנות פרו-חמאסיות בלונדון וברצלונה, נערות שצריכות להגן על עצמן ממהגרים אלימים

דוד זיני

אם לא תהיינה תקלות בלתי צפויות, אלוף במילואים דוד זיני יתמנה בעוד תשעה ימים לעמוד בראש השב"כ. מי הוא האיש שבא לטלטל את הארגון אחרי המחדל הגדול ומה יש בו שרבים בשמאל מפחדים ממנו? אושי דרמן דיבר עם חבריו, פקודיו והאנשים שהיו לצידו במשך יותר מ-30 שנות שירות - על דבר אחד מסכימים כולם: זה האיש הנכון.

מטולה תוססת

במטולה קורה משהו חדש בשבועות האחרונים - אל וותיקי המושבה הצטרפו לאחרונה יותר מ-20 משפחות בני הציונות הדתית. לצד הפריחה המחודשת והחיבוק שמקבלים התושבים החדשים, יש מי מוותיקי היישוב שחוששים משינוי הציביון של המקום.

מפגש קצוות: והשבוע: עמר דנק

עמר דנק, נווט קרב בדימוס, היה מהקולות הבולטים של מחאת הטייסים בתקופת הרפורמה. חטא הסרבנות לא יימחק ממנו, למרות שהוא מקפיד לומר שזו לא סרבנות, זו אי התנדבות. האם יש בו חרטה, ולו קטנה, על קמפיין הסרבנות? האם יהיה מוכן שוב לשחק בביטחון המדינה? ועל מה הוא בטוח שצריך להגיד תודה לרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי? לא תאמינו.

סיירת גבעתי

עד לפני עשור שרי גבעתי כיכבה בשערי האופנה הגדולים בעולם, שיחקה בסדרות וסרטים והגיעה לפסגות שמעטים הגיעו אליהם. מאז היא הספיקה לחזור לישראל, להקים משפחה, ובגיל 43 ילדה בן שלישי. בריאיון גלוי לב היא חושפת את השינוי שעברה בחיים - ההתקרבות לדת, ההתפכחות ולמה יאיר גולן ובן גביר מוציאים אותה מדעתה.

