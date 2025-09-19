"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 19.09.2025

מומלצים -

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, ברוך ידיד, הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל, ורותם סלע, מו"ל הוצאת "סלע-מאיר".

הפאנל עסק בההכנות לכיבוש רצועת עזה, המתח בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא התקיפה בקטאר, וכן עצרת האו"ם הקרבה במהלכה עשויות מספר מדינות להכיר במדינה פלסטינית.

הציבור נשאל האם ישראל צריכה לעצור עבור עסקה חלקית או ללכת עד להכרעה וכניעה של חמאס בתנאים של ישראל? וגם: האם הלחץ הבינלאומי צריך להשפיע על קבלת ההחלטות של ישראל בנוגע למלחמה בעזה?

השבוע הגיעו עשרות אלפי פניות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב״כ. הטענה החוזרת: הוא "משיחי" ואיננו ממלכתי. אבל אולי כדאי לשאול - מי בדיוק מטיח את ההאשמות האלה? אותם אנשים עצמם, שהם לא רק משיחיים בדרכם, אלא גם ממש לא ממלכתיים.

ריאיון עם עמית חדד

חצי שנה שפרשת הקשר הקטארי - המכונה קטארגייט - מסעירה את המדינה. אם לשפוט לפי דיוני הארכות המעצר של יונתן אוריך - הפרשה הזו נעה בין פארסה של חקירה לחשדות חמורים. קשה להסביר את הפער הקיצוני בין השופט מזרחי שלא חוסך ביקורת מהמשטרה לשופט מיכלס שהולך איתה יד ביד. סנגורו של אוריך, עמית חדד, כמעט ולא דיבר. עכשיו בריאיון בלעדי לקבינט שישי הוא שובר שתיקה ופותח הכל - על התהום המשפטית בין הערכאות, מה באמת חטאו של אוריך ומה הדהים אותו בתיק הזה.

מבוא לפודקאסט

גם השבוע נוה דרומי התיישבה לשיחה עם שרון גל לסכם את האירועים הבוערים במדינה, מזווית קצת אחרת.

מפגש קצוות

אחרי שהיו"ר שלו הודיע שהפסד בבחירות הבאות הוא קץ הציונות, חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד חולל מיני מהומה ברשת כשהצהיר שהילדים של כולנו יעזבו את הארץ אם הם לא ינצחו בבחירות. אז אירחתי אותו למפגש קצוות כדי להבין מה נסגר עם האיומים האלו בכל פעם שהדמוקרטיה לא מתיישרת לפי הרצונות של המפלגה שלו?

