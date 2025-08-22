"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 22.08.2025

מומלצים -

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, ברוך ידיד, תא"ל במיל' הראל כנפו, לשעבר רמ"ט פיקוד הדרום וקמב"צ פיקוד הצפון, סא"ל במיל' אביטל ליבוביץ, לשעבר דוברת צה"ל לתקשורת הזרה, דני זקן, לשעבר מפקד גל"צ, ורותם סלע, מו"ל הוצאת סלע-מאיר".

הפאנל עסק בהחלטת הממשלה להמשך הלחימה בעזה וכיבוש הרצועה, והדיון בקבינט המצומצם שהתקיים אמש, "יום העצירה" של משפחות חטופים שהוציא אלפי אנשים לרחובות ביום ראשון האחרון, תגובתו של נשיא העליון, ועל השופט יצחק עמית ותגובותו לדיווחים על מצבם של האסירים הביטחוניים מאז כניסתו של השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר, לתפקידו.

כמידי שבוע, גם השבוע קיימה נוה דרומי שיחה עם שרון גל על העניינים הבוערים שעל סדר היום - האירוע בחאן יונס, ההכנות לכיבוש עזה ועד כמה השפיעה המחאה על ההתקפלות של חמאס.

החזית הדרומית

אנחנו מעולם לא איימנו בסרבנות. תמכנו באי התייצבות או באי התנדבות של מי שגם ככה מתנדבים. או - עובדה, ברגע האמת כולם התייצבו. אלה הטיעונים שחוזרים על עצמם בידי מי שתמכו בסרבנות או היו חלק ממנה. תקראו לזה איך שתרצו - מה שמשנה זה איך חמאס ניתח את זה, והוא ראה בסרבנות הזדמנות.

ההתאסלמות של אירופה

היא כבר עובדה, יש יגידו מוגמרת. ועם המספרים הגדולים של המהגרים והפליטים מגיעה גם ההשפעה על הפוליטיקה והמדיניות - הסחף נגד ישראל מתגבר - והמנהיגים, כדי לגייס תמיכה מקדמים יוזמות אנטי ישראליות כמון מדינה פלסטינית.

התשמע קולה: ליאת בנאי שוברת את הבמות

הזמרת שהתפרסמה בשנות ה-90 עם להיטים רבים. אחר כך הגיע המשבר הגדול. היא איבדה את אביה. הסתכה בחובות והקריירה נראתה גמורה. השנה, 30 שנה אחרי ההתחלה , הגיע הקאמבק.

סיפורם המדברים של צבי הים

התרגשות גדולה היתה בשבוע הכי חם של השנה בחוף מגדים, שליד חיפה. אלה היו רגעים קסומים של חיים חדשים: עשרות צבי ים, "אבקועים" שבקעו והגיחו מהקן בחוף, מספר גבוה ונדיר בכמותו. רועי כץ מביא תיעוד מיוחד מעולמם של צבי הים, הצעירים והבוגרים - שמתמודדים עם העולם הקשוח של הים.

מפגש קצוות: והשבוע – מרב בטיטו

היא עיתונאית ותיקה. גדלה בציונות הדתית אבל היום מזוהה עם המחנה הנגדי. חושבת שצריך לסיים המלחמה בכל מחיר ולכן תומכת בסרטון ה״לשעברים״ וגם למה נתניהו מבחינתה הוא גבר מכה.

