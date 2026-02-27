"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 27.02.2026

פותחים את השבת עם דניאל רוט-אבנרי ו"קבינט שישי": הערב (שישי) יתארחו הכתב הפוליטי נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים לי עייש, הכתב המדיני של "ישראל היום" דני זקן, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, ירון חמיאס, איש שב”כ לשעבר ורותם סלע, מו"ל הוצאת הספרים "סלע מאיר".

ביקור מודי והחרם

השבוע הכנסת התקשטה בצבעי דגל הודו לרגל ביקורו ההיסטורי של ראש ממשלת הודו, מודי. באוויר ריחף איום החרם של יאיר לפיד, בעקבות אי זימונו של נשיא העליון יצחק עמית לאירוע החגיגי. דניאל רוט אבנרי היתה שם בשעות שקדמו להגעת מודי למשכן ותיעדנו את מה שהתחולל מאחורי הקלעים, במסדרונות, בלשכות השרים וחברי הכנסת, ועד ההחלטה לבטל חלקית את החרם.

קפלן פינת לזימי: את מי משרת השמאל המזרחי?

בשבוע שעבר פרופ' משה כהן אליה הצליח להרגיז את השמאל המזרחי, ובתוכו נעמה לזימי - כשכתב עליה "סיפורה של שפחה", משרתת את האליטה הלבנה. זה הגיע אחרי חשיפת הקלטות אפשטיין בהן נשמע אהוד ברק יוצא נגד העולים המזרחים ומעדיף להביא לפה "בלארוסיות", כדבריו. הגזענות של השמאל שוב הרימה ראש, אבל לזימי וחבריה המזרחים שתקו. אושי דרמן מביא את סיפורו של השמאל המזרחי - איך האנשים האלו שקיפחו אותם, לעגו להם, התגזענו עליהם - מזדהים עם האליטה האשכנזית?

השלום לא מת? מפגש קצוות עם אורי זכי על עתיד השמאל הישראלי

מעטים אנשי השמאל שהשבעה באוקטובר אל ניפצה להם את אשליות השלום עם הפלסטינים - אורי זכי, איש מרצ לשעבר, הוא אחד מהם. השבוע הוא התייצב למפגש קצוות עם נוה דרומי וניסה לשכנע שהשלום לא מת.

איך הוא מסביר את מה שנהיה מהשמאל הציוני בישראל - מה היו חושבים יוסי שריד ושולמית אלוני שפני השמאל היום הם מסיתים כמו עמי דרור וקפלניסטים כמו משה רדמן ואיך הגענו לרגע שבו הוא משוכנע שהפערים בין בנט ליאיר גולן לא גדולים - האם זה מעיד על אובדן הדרך של בנט?

