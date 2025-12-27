"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 26.12.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, הכתב הפוליטי של i24NEWS נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה עו"ד דוד פורר, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ ומו"ל הוצאת "סלע ספרים" רותם סלע.

השבוע עסק הקבינט בטלטלה הכפולה שעוברת על המדינה: מצד אחד פרשת קטאר ומהצד השני פרשת הפצ"רית-יועמ"שית. הדיון התמקד בתחושת "האיפה ואיפה" באכיפת החוק, כאשר המחנה הלאומי מרגיש כי בעוד פרשת קטאר נחקרת לעומק, פרשת הפצ"רית ממוסמסת ומטויחת. עוד בתוכנית: סקר על עמדותיו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ועמדותיו על מערכת המשפט, סיכום עשור למתווה הגז ומפגש קצוות סוער עם ח"כ סימון דוידסון מיש עתיד.

"פצצה מתקתקת": רבבות השב"חים בישראל, והמחדל של השב"כ

פרטים נוספים על הפיגוע הרצחני בצפון המחבל, אחמד יונס אבו אל רוב, היה מוכר למערכת הביטחון, נעצר כבר לפני עשור בגין עבירות של הפרות סדר, יצא ונכנס מבתי כלא בישראל. הוא שוחרר בפעם האחרונה בשנת 2022 לאחר שנכלא בגין שהייה בלתי חוקית.

40-50 אלף שוהים בלתי חוקיים נמצאים בישראל. עוד אלפים יוצאים ונכנסים מדי יום - הממשלה ומערכת הביטחון יודעות אך למעשה לא עושים דבר מתוך התפיסה שהם מניעים את הכלכלה. "עד שלא נעצור את זה, כל אחד יכול להיות פצצה מתקתקת".

חשש בישראל: ארה"ב תתקדם לשלב ב' גם בלי שחרור רן גואילי

בעוד שבפסגת נתניהו-טראמפ בפלורידה בשבוע הבא צפויים לעלות מגוון של נושאים - מסוריה ולבנון ועד איראן, הסוגיה שהכי מדאיגה את ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הפגישה היא נושא עזה והמעבר לשלב ב', כאשר נראה שהאמריקנים לא מבינים את הדחיפות בפירוז חמאס. כוחות מרכזיים בתוך הממשל האמריקני, ובראשם השליח המיוחד סטיב וויטקוף, דוחפים להתקדם לשיקום הרצועה ולנסיגות נוספות מבלי שיש מושג כלשהו כיצד חמאס יפורק מנשקו.

קמפיין השתיקה של בנט: מה הוא באמת חושב?

בשבועות האחרונים נפתלי בנט "מרים הילוך": חורש את הארץ, מקיים כנסים ופעיל מאוד ברשתות. אולם, בולטת לעין - ולאוזן - השתיקה הרועמת שלו בסוגיות הבוערות שקורעות את העם. בנט "רוכב" על חוק הגיוס ומסתער על הקשר הקטארי, אך בשאר הנושאים - דממה: הוא לא עוסק בפרשת הפצ"רית, לא בעסקאות חטופים, מתעלם מפיטורי רונן בר ומינוי זיני, ואפילו על הרפורמה המשפטית והפוליטיזציה של בג"ץ אין ציוץ.

סקר מיוחד של דיירקט פולס שנחשף בתוכנית מגלה כי הציבור מבולבל: בעוד רוב הציבור מעריך שבנט מתנגד להגבלת כוחו של בג"ץ, אחוז ניכר (כ-34%) מודה שאין לו מושג מהי עמדתו בסוגיות הליבה.

החזית הדרומית: חוק אחד לנתניהו, חוק אחר לפצ"רית?

במונולוג הפתיחה נותחה ההשוואה בין שתי הפרשות שמטלטלות את המדינה. בעוד השמאל רואה בפרשת קטאר הזדמנות להגיע לנתניהו (שכבר מסר עדות), בימין התחושה היא שמערכת אכיפת החוק נמצאת ב"קונספציה". בפרשת קטאר ננקטו אמצעים חמורים, אך בפרשת הפצ"רית התחושה היא של טיוח מא' ועד ת'. המסקנה העולה היא שצמרת המשפט קשרה קשר נגד הלוחמים, וכי החוק הפך להמלצה בלבד עבור האמונים עליו.

טרללת שוד הגז: אחרי עשור - עוד קמפיין התנפץ לרסיסים

הסכם הגז ההיסטורי שנחתם השבוע החזיר רבים עשור אחורה, לימי המחאות הסוערות נגד "שוד הגז". בכתבתו, אושי דרמן חזר אל האזהרות מפני אסון האנרגיה והמתקפות על הטייקונים שהטריפו מדינה שלמה. עשר שנים אחרי, המציאות הוכיחה שמדובר היה ב"שוד תודעה": הגז זורם, הכלכלה נהנית, והנבואות השחורות התבדו - לקח שרלוונטי גם לזעקות "קץ הדמוקרטיה" של ימינו.

"לא קראתי למשטרה חלאות, רק לבשתי חולצה": מפגש קצוות עם ח"כ סימון דוידסון

בפינת "מפגש קצוות", אירחה נוה דרומי את ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד), שעורר סערה כשפרסם תמונה עם חולצה ועליה הכיתוב "משטרה חלאות". דוידסון, שטען כי הוא בעד תקשורת חופשית אך קרא לסגור את ערוץ 14 (וגם את גלי צה"ל), עומת בשידור עם תמונתו של רן גואילי - השוטר החטוף בעזה. כשנשאל האם לזה הוא קורא "חלאה", דוידסון נותר ללא תשובה ברורה.

