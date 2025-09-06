"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 05.09.2025

מומלצים -

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, דני זקן, לשעבר מפקד גל"צ, אל"מ במיל' רונן כהן, שמעון אלקבץ, לשעבר מפקד גלי צה"ל, ורותם סלע, מו"ל "סלע מאיר".

הפאנל עסק בההכנות לכיבוש רצועת עזה והמתח בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא, פרסום סרטון חמאס בו הופיעו החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל, המחאות שהתקיימו השבוע למען השבת החטופים וההצתה של הפחים ששרפה רכב של מילואימניק בשכונת רחביה בירושלים, המדינות הרבות שהודיעו השבוע כי יכירו במדינה פלסטינית, ודוח מבקר המדינה שפורסם השבוע.

החזית הדרומית

2-3 שורות

שובר הסף

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצא את עצמו השבוע בלב הסערה, אחרי שהוציא דוח ביקורת על התמודדות הממשלה בניהול האזרחי במהלך המלחמה. מבקר מטעם, האשימו אותו. כי יש שומרי סף מוגנים ויש את מבקר המדינה. אושי דרמן על שומר הסף היחיד שלא מתיישר עם האליטה והמפגשים הטעונים שלו עם ראשי המחדל.

מבוא לפודקאסט עם שרון גל

גם השבוע ישבו נוה דרומי ושרון גל על הנושאים הבוערים במדינה: המחאה שחצתה קווים אדומים מזמן, קמפיין "אנשי המילואים השחוקים" שהתרסק השבוע והנחישות לצאת להכרעה ברצועה.

בן שפירו

רבים מהישראלים כבר הספיקו להכיר את בן שפירו, יהודי אמריקני, תומך נלהב של ישראל ואחד מגדולי המשפיענים באמריקה, עם למעלה מ-20 מיליון עוקבים ברשתות. בריאיון מיוחד ל"קבינט שישי" הוא מספר על האנטישמיות בעולם, על אירופה שנופלת לידי קיצונים, המשואה שהשיא ועוררה סערה, וגם על התקשורת הישראלית שבחלקה משרתת את תעמולת חמאס.

מפגש קצוות: והשבוע: דליק ווליניץ

איש הטלוויזיה והרדיו דליק ווליניץ לא מרבה להגיע להפגנות, למרות שהוא מזדהה איתם פוליטית. הוא מגדיר את עצמו איש ימין, אבל חושב שנתניהו חייב להתפטר. לאחרונה חתם על עצומת האומנים נגד צה"ל וגילה שהטעו אותו - "התוכן שפורסם והעצומה שאני חתמתי עליה - היו שונים" - הוא מגלה.

הנדר של שגב

השף שגב משה נמצא כבר שני עשורים בצמרת הקולינריה הישראלית. אורלי מירקין הלכה לפתוח איתו שולחן, לרגל המסעדה החדשה שפתח ושמעה ממנו על ההחלטה לא לפתוח יותר מסעדות לא כשרות, סודות המאכלים האהובים של פוטין וטראמפ, ההעדפות של שרה נתניהו ועל החברות הקרובה עם בני הזוג נתניהו.

