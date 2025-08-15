"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 15.08.2025

מומלצים -

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הפרשן הצבאי של ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, מפקד גל"צ לשעבר, דני זקן, פרופ' עוזי רבי, לשעבר ראש מרכז משה דיין באוניברסיטת ת"א, וכן אל"מ במיל' רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן.

הפאנל עסק בתוכניות לכיבוש עזה, העימות המתוקשר בין שר הביטחון כ"ץ לרמטכ"ל זמיר, שביתת משפחות החטופים ביום ראשון, סערת החלפת המנעולים בלשכת היועמ"שית ופסגת הנשיאים בין טראמפ לפוטין באלסקה על המלחמה באוקראינה.

החזית הדרומית:

ביום ראשון הקרוב אי אילו חברות הייטק, מסעדות בתל אביב, אוניברסיטאות ועוד, מתכוונות לשבות כדי להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה - שזה כמובן יעיל מאוד. מי מאיתנו לא חושב שלסגור פיצה ליום אחד יגרום לחמאס להישבר וללכת לעסקה?

השביתה תחזק את חמאס בדיוק כמו האמירות השקריות על הרעבה בעזה, על מלחמת שולל, על כך שלא השגנו כלום ושחיילים מתים סתם. הם לא מתו סתם - הם נפלו במלחמה על הארץ הזאת, על הביטחון שלנו, במאמצים הבלתי פוסקים להחזיר חטופים וכדי לאפשר לנו לחיות, ואפילו בשביל לשבות. אם המלחמה תסתיים - גם את זה לא תוכלו לעשות.

המילואימניקים שדורשים להילחם עד הניצחון המוחלט

כשתופי המלחמה מתקרבים לקראת הפלישה הגדולה על העיר עזה ורגע לפני גיוס המוני של אנשי מילואים - השבוע יצאו מאות לוחמי מילואים בקריאה נחרצת לראש הממשלה - הפעם, אל תעצרו אותנו, תנו ללכת עד הסוף, עד ההכרעה. למרות שמאחוריהם מאות ימי מילואים - הם מבינים מה עומד לפניהם - עתידה וגורלה של המדינה. את חמאס, הם אומרים, חייבים להשמיד. נוה דרומי פגשה חלק מהם, ובין מטווח אחד לשני, שמעה כמה הם חדורים שליחות, ומה קרה כשמנגד הם פגשו את אלו שדורשים לסיים את המלחמה

אחד על אחד עם שרון גל

כמידי שבוע, נוה דרומי קיימה שיחה עם שרון גל על העניינים הבוערים שעל סדר היום - הסערה בעולם הערבי בעקבות הריאיון עם נתניהו, יחסי שר הביטחון והרמטכ"ל ועל קרב המנעולים בין שר המשפטים ליועמ"שית, מבוא לפודקאסט.

גל"צ - הבית של איזה חיילים?

כבר עשרות שנים שמאיימים לסגור את גלי צה"ל. השבוע הודיע שר הביטחון על הקמת ועדה נוספת לבחינת עתידה של התחנה הצבאית. זה מגיע על רקע תכנים שנויים במחלוקת שמשודרים בתחנה - מהדהוד קמפיין הרעב השקרי ועד פרסום סרטון הלשעברים שגררו אמברגו נשק של גרמניה על ישראל. אושי דרמן יצא לבדוק האם הגיע הזמן לסגור את התחנה הצבאית. גלי צהל - זה באמת הבית של החיילים?

אסף מור יוסף בריאיון חשוף - ולמה יצא נגד מחאת האומנים?

את השם אסף מור יוסף מעטים מכירים, אבל בעולם הסטנדאפ הוא נחשב לכוכב עולה. הסרטונים שלו שורפים את הרשת, הוא לא מפחד לגעת בעצבים החשופים של החברה הישראלית, עם הומור נשכני ובועט. כך היה כשיצא נגד מחאת האומנים, שאותם כינה "אומנים של חמאס". אורלי מירקין פגשה אותו וגילתה שמאחורי הבדיחות והצחוקים מסתתר גם סיפור אישי מרתק ומסביר למה הוא מרחיק את אשתו מהמצלמות.

מפגש קצוות עם היוצר רון כחלילי

לפני שבועיים אירח היוצר והדוקומנטריסט רון כחלילי את איימן עודה בבית הקפה שלו וגרר איתו תגובות זעם. תפיסת עולמו של כחלילי יושבת בקצה של הקצה של השמאל - פגשתי אותו השבוע למפגש קצוות קיצוני במיוחד שבו המשיך להדהד את עלילות הדם שמפיץ חמאס - אנחנו מבצעים פשעי מלחמה, הוא מאשים, רוצחים ילדים ומרעיבים אוכלוסייה. והוא משוכנע שהוא בכלל מיינסטרים. מול הדיבה הזו היה קשה לשתוק.

