"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 28.11.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, רונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן, עו"ד דוד פורר, ומפקד גל"צ לשעבר, שמעון אלקבץ.

הפאנל בחשיפת i24NEWS אודות התערבות היועמ"שית בפרשת הפצ"רית, דיוני חוק הגיוס הצפויים בוועדת החוץ והביטחון, בחיסול רמטכ"ל צבא חיזבאללה ובעימות החזיתי בין הרמטכ"ל זמיר לשר הביטחון ישראל כ"ץ.

מרמה והפרת אמונים: היועמ"שית הפכה לנטל על מערכת המשפט

בתחילת נובמבר התפוצצה פה אחת מהפרשות החמורות ביותר בתולדות המדינה. פרשה שהחשודים בה ראשי מערכת המשפט ואכיפת החוק בצבא ובמדינה. ולמרות שהם חשודים בעבירות חמורות כמו שיבוש הליכי חקירה, האמת היא שאין חקירה וזה לא שאין מה לחקור - גם במקרה של הפצ"רית וגם במקרה של היועמ"שית.

אמש פירסם כתבנו אבישי גרינצייג, שגלי בהרב מיארה התערבה באופן ישיר בניהול חקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, ודאגה שהחקירה תצא מידיו של מפקד להב 433 מני בנימין. בתזמון קוסמי, שמו של מומי משולם שמוכר לנו מתיקי נתניהו שמתפוררים עלה כמי שיתלווה לחקירה של בנימין. כשהאחרון סירב, הוא מצא עצמו בחקירה.

רוב הישראלים: ועדת חקירה ממלכתית לא תמנע את הטבח הבא

סקר של i24NEWS שתוצאותיו נחשפו הערב (שישי) ב"קבינט שישי", חושף כי מרבית המשתתפים בו לא מאמינים שוועדת חקירה ממלכתית היא זאת שבאמת תמנע את הטבח הבא. 54% השיבו "לא" על השאלה, בעוד ש-40% השיבו "כן" ו-6% השיבו "לא יודע". וגם - רוב הישראלים לא מסכימים עם המסקנות האישיות של הרמטכ"ל אייל זמיר לגבי קצינים בצה"ל.

"הדין שלהם למות או להיכנע": הלוחמים שחיסלו את המחבלים בכיס רפיח מספרים על הקרבות

בשבועות האחרונים מתנהל מצוד כמעט מסביב לשעון אחרי עשרות המחבלים הכלואים במנהרות רפיח. מספרם הולך ומצטמצם כמעט מידי יום - אחד אחרי השני הם מחוסלים, או מרימים דגל לבן. השבוע נכנסתי עם חברי ברוך ידיד לרפיח לפגוש את מי שמפקד על מבצע החיסולים המרהיב הזה - מח"ט הנח"ל. המסר שלו נחרץ - זה ייגמר בכניעה או השמדה. זו המשימה, זו הפקודה. עד אחרון המחבלים. וגם רגע אחד דרמטי כשנשמעה קריאה על זיהוי עקבות של מחבלים.

מדינת חסות של ארה"ב? מעזה עד לבנון - הקמפיין מתנפץ

המציאות שוב מנפצת עוד קמפיין, הפעם את קמפיין המדינת חסות שניהלו פה בשבועות האחרונים. צעקו פה שישראל הפכה לבובה על חוטים שאותם מושכים האמריקנים, שלא נוכל להזיז לבנה בעזה בלי אישור אמריקני, שהמחבלים הנצורים ברפיח בדרך לחופשי - ובינתיים, אחד אחרי השני הם מחוסלים או נכנעים, שום חנינה למחבלים, אין שיקום עד השבת אחרון החטופים החללים, וגם בלבנון מחסלים את רמטכ"ל חזבאללה ומעדכנים את האמריקנים כשהטילים כבר באוויר. מדינת חסות בערבון מוגבל - הכתבה של אושי דרמן.

"אנחנו כספומטים של החרדים": מפגש קצוות עם דני אלגרט

את דני אלגרט הציבור מכיר מהמאבק שניהל להשבת אחיו החטוף החלל איציק ז"ל במשך שנתיים. לאחרונה הוא החליט לקפוץ לבריכה הפוליטית והודיע על הצטרפותו למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. השבוע הוא מגיע למפגש קצוות, לטבילת אש פוליטית ראשונה, ופותח הכל כמו שלא שמעתם מעולם - החרדים מבחינתו רק רוצים כסף, לא פוסל ישיבה עם רע"מ, מוכן למסור שטחים תמורת שלום ומודה - כבר שנתיים שאני עושה פוליטיקה.

בארץ הגיבורים: הלוחם שאיבד את חברו הטוב ואת רגלו בקרב

שנתיים בדיוק עברו מאז יואב צבעוני, לוחם מגלן, נפצע אנושות בעזה כשטיל פגע בבניין בו שהה. הוא שכב שבועיים בין חיים למוות וכשהתעורר מתרדמת גילה שחברו הטוב צביקה לביא נהרג באותה תקרית ושכל חייו יחיה עם רגל אחת. שנתיים אחרי, שמעון אלקבץ יוצא לפגוש אותו, במסגרת המסעות שלו בארץ הגיבורים, וחוזר עם סיפור בלתי נתפס על ניצחון החיים כנגד כל הסיכויים, הקרב שבו איבד את רגלו והמפגש המרגש עם אלמנתו של החבר שאיבד. בארץ הגיבורים, כתבתם של נעמה שביט ושמעון אלקבץ.

