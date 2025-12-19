"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 19.12.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, הכתב הפוליטי של i24NEWS נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה עו"ד דוד פורר, מפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר ורונן כהן, לשעבר ראש זירת טרור באמ"ן.

הפאנל דן השבוע בהמשך שלב ב' בעזה, ובמאמצים להחזרת החטוף האחרון, רן גואילי. בנוסף, הפאנל עסק בהמשך התקיפות בלבנון ונסיונות ההתעצמות של חיזבאללה. עוד עסק הפאנל בהתפתחויות האחרונות בפרשת היעלמות הילדה היימנוט קסאו, ובהמשך חקירת הפצ"רית השבוע, אחרי שהמשטרה סיימה מצידה את החקירה כפי שפרסם פרשננו אבישי גרינצייג. בנוסף, הפאנל עסק בתוצאות סקר המנדטים שערכה חברת "דיירקט פולס", שמציג את התוצאות האפשריות עם איחוד של בני גנץ ויועז הנדל.

הרפורמה המשפטית - מתווה הגז 2? זעקות השבר מול מבחן המציאות

סקר מנדטים של i24NEWS: האיחוד שיטלטל את המפה הפוליטית

"לא ראיתי רצח תינוקות": מפגש קצוות עם השר לשעבר מג'אדלה

ראלב מג'אדלה, לשעבר שר מטעם מפלגת העבודה, כבר שנים מחוץ לפוליטיקה. גם עבורו טבח השבעה באוקטובר היה אירוע משנה מציאות. עד כמה? פגשתי אותו למפגש קצוות שבו לא היסס לגנות את הטבח, אבל מפקפק בביצוע מעשי אונס ורצח תינוקות. "אני מאמין רק למה שאני רואה בעיניים שלי", ניסה לסביר. ולמה הוא עדיין חי באשליה שתקום פה מדינה פלסטינית? לא ראיתי, לא שמעתי - מפגש קצוות נפיץ במיוחד.

הפריחה בצפון השומרון - על ידי דור "חומה ומגדל" של ימינו

הטבע בצפון השומרון עובר מהפכה שלא היתה כמוה מעולם. פריחה מחודשת של צמחייה, גידול דרמטי של בעלי חיים וחיות בר, להקות של ציפורים - תחייה מרהיבה של הטבע. זה לא היה קורה ללא עשרות החוות החקלאיות שקמו בשנים האחרונות והפריחו את השממה. יצאתי למסע קסום לראות את הפלא בעיניים ולפגוש את דור החומה ומגדל של ימינו - פריחת הטבע בשומרון.

האמא של דרי הרחוב: מור שעל חושפת את המסע האישי שלה

כבר שנים שמור שעל מתפעלת מפעל חיים פרטי של אישה אחת - לסייע ולהציל את דרי הרחוב. הפעילות שלה מתועדת וחורכת את הרשתות - בחום ובקור, בגשם ובשרב - זה פרוייקט חייה. המלאכית של דיירי הרחוב, קוראים לה. בחודשים האחרונים היא שומרת סוד בבטן, תרתי משמע. אחרי מסע ארוך לחיפוש זוגיות, היא החליטה להביא ילד, לבד. אורלי מירקין יצאה איתה לסיור ברחובות לחשוף את הסוד לחסרי הבית - לילדים המאומצים שלה, ושמעה מאביה על הרגע ששבר אותו. הסוד של מלכת הרחוב.

