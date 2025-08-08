"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 07.08.2025

מומלצים -

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הפרשן הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, מפקד גל"צ לשעבר, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר, פרופ' עוזי רבי, לשעבר ראש מרכז משה דיין באוניברסיטת ת"א, תא"ל במיל' הראל כנפו, לשעבר רמ"ט פיקוד הדרום וקמב"צ פיקוד הצפון, וסא"ל במיל' תומר ברוק, מג"ד באוגדת עזה.

הפאנל עסק בהחלטת הקבינט לכיבוש עזה, הדיון הסוער בנושא שהסתיים בשעות הלילה, ומחאת משפחות חטופים שהעלתה הילוך השבוע בעקבות פרסום הסרטונים של רום ברסלבסקי ואביתר דוד. בנוסף דן הפאנל על עצומת האומנים שעוררה סערה השבוע, ההחלטה הרשמית על הדחתה של היועמ"שית, ותקיפות צה"ל בלבנון והדיונים על פירוק חיזבאללה מנשקו.

החזית הדרומית: למרות ההפחדות - הציבור תומך במלחמה בעזה

היה היפוך מעניין בתקופה האחרונה. במקום שעל חמאס ותומכיהם ירחפו איומים והפחדות, הם ריחפו דווקא מעלינו. והיו הפחדות מגוונות: ישראל הופכת למדינה מצורעת, ישראל אחראית לפשעי מלחמה בעזה. אנחנו הולכים למלחמה אינסופית - לא נעמוד בזה. על כיבוש עזה אמרו לנו ובמידה רבה של צדק שהפעולה עלולה לגבות חיי חיילים וחיי חטופים. ובשלל ההפחדות שכחו לציין עוד דברים. נגיד שכניעות הביאו אותנו לשבעה באוקטובר.

אחד על אחד עם שרון גל

גם השבוע, לפני כניסת שבת, קיימה נוה דרומי שיחה עם מגיש i24NEWS, שרון גל, על העניינים הבוערים שעל סדר היום - מבוא לפודקאסט עם הפתעה שנוה דרומי לא ציפתה לה.

שקיעת האליטות: אישי הציבור שמפיצים את דיבת ישראל בעולם

בשבועות האחרונים שוטף את העולם קמפיין הרעב השקרי, שאותו הדהדו גם אצלנו כאן, מתוכנו. אליו הצטרפו לאחרונה גם אישי ציבור, גנרלים לשעבר ואנשי רוח ותרבות שהפיצו את הרעה על רצח עם ופשעי מלחמה שמבצעת ישראל בעזה.

לבד בג'נין: מפקד החטיבה שפירקה את קיני הטרור בשומרון מסכם שנתיים בתפקיד

מאז 7 באוקטובר ועד היום חטיבת מנשה פועלת מסביב לשעון במעוז הטרור בג'נין וקן הצרעות בטול כרם ושכם. כמעט שנתיים אחרי מחנות הטרור האלו הושמדו כמעט כליל והפכו לערי רפאים. נוה דרומי יצאה עם יוסי יהושוע ללב ג'נין, יחד עם המח"ט, רגע לפני שהוא מסיים את תפקידו.

מפגש קצוות – והשבוע: ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי

אחד מהלשעברים שלקחו חלק במחאה הוא ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי. מה הקווים האדומים שלו לסיום המלחמה - נסיגה מלאה, שחרור מחבלי הנוחבות, חמאס נשאר בשלטון - והאם הם לא למדו כלום מקריאות עבר שלהם בעד עסקת שליט ונסיגות.

אימפריית אוטמזגין: האקזיט שעשה מהעוגות והחלום לכבוש את אמריקה

מהמאפייה הקטנה בקריית מוצקין לאימפריית ענק של קינוחים - דודו אוטמזגין חלם בסך הכל לפתוח קונדיטוריה קטנה, אבל החלום התנפח לרשת בכל רחבי הארץ שעליה עשה את האקזיט של החיים. עכשיו, כשהוא חי את החלום, הוא חושף את הסודות מאחורי ההצלחה. אורלי מירקין פגשה אותו וגילתה את הסיפור המשפחתי מאחורי הבצק ואיך הוא מתכוון לכבוש את אמריקה.

