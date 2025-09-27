"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 26.09.2025
כך שינה חיסולו של חסן נסראללה את המציאות במזרח התיכון • מפגש קצוות עם אחד מאבות ההייטק הישראלי • וריאיון מיוחד עם הסופר הבריטי המפורסם שאוהד את ישראל • הקבינט של i24NEWS מסכם שבוע
פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר, תא"ל במיל' הראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום ופרופ' עוזי רבי.
הפאנל עסק בנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, גל ההכרה העולמי במדינה פלסטינית, הצהרת טראמפ על אי סיפוח של יהודה ושומרון לישראל, הרחבת התמרון בעיר עזה וכן שנה לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה.
החזית הדרומית
שנה לחיסולו הדרמטי של נסראללה
מחר, לפני שנה, יצא לפועל אחד החיסולים הכי דרמטיים ומשמעותיים שידעה ישראל - חיסולו של חסן נסראללה. זה לא היה עוד חיסול, זה היה אירוע היסטורי שגל ההדף שלו מכים עד היום במזרח התיכון. האפקט שהגיע אחריו שינה את המציאות לתמיד - זו הייתה הלבנה שהפילה את כל ציר הרשע האיראני - הורידה את חיזבאללה על הברכיים, הפילה את משטר אסד ובהרבה מובנים גם סללה את הדרך לתקיפה ההיסטורית באיראן. אושי דרמן על אפקט הדומינו ששינה את המזרח התיכון.
מפגש קצוות עם דב מורן
דב מורן נחשב לאחד מאבות ההייטק הישראלי, יזם מחונן שהמציא את הדיסק און קי וסלל אחריו את הדרך לדורות של יזמים. הוא לקח חלק במחאת ההייטק, מבקר חריף של ממשלת נתניהו, אותו כינה פסיכופט, הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית גם אחרי השבעה באוקטובר ולאחרונה הביע חשש, מאוד תמוה, שנתניהו יבטל את הבחירות בישראל. נוה דרומי פגשה אותו למפגש קצוות להבין אם זו סתם פרנויה או שהוא באמת מאמין בזה.
החלל ה-900, אלמנה ותינוק
עם תינוק בן תשעה חודשים, כשהיא חנוקה מדמעות, נפרדה לפני חודש ברברה לובלינר מבעלה אריאל ז"ל, שנפל ברצועה מאש כוחותינו. מדינה שלמה בכתה איתה על רקע תמונתו של התינוק יושב למרגלות קבר אביו, מוקף בחיילים. בריאיון ראשון לרועי כץ מספרת האלמנה על החיים שאחרי האובדן, ההחלטה להביא את התינוק להלוויה ומה היה במכתב האישי שכתב לה אריאל שגרם לה להתפרק.
ריאיון מיוחד עם דאגלס מארי
נוה דרומי קיימה ריאיון מיוחד עם דאגלס מארי, הסופר הבריטי ואחד הפרשנים הפופולריים באירופה. מארי, אוהד גדול של ישראל, יוצא נגד חרפת ההכרה של מדינות אירופה במדינה פלסטינית, מזהיר מפני התפשטות האיסלאם הקיצוני ביבשת ומאמין שישראל עושה את העבודה עבור כל העולם החופשי. והאם אירופה כבר אבודה או שעוד לא מאוחר להתעורר מהשיטפון האיסלאמי שמאיים להטביע אותה.