"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 26.09.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, דני זקן, בכיר שב"כ לשעבר, תא"ל במיל' הראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום ופרופ' עוזי רבי.

הפאנל עסק בנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, גל ההכרה העולמי במדינה פלסטינית, הצהרת טראמפ על אי סיפוח של יהודה ושומרון לישראל, הרחבת התמרון בעיר עזה וכן שנה לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה.

החזית הדרומית

לקריאת הטור המלא >>

שנה לחיסולו הדרמטי של נסראללה

מחר, לפני שנה, יצא לפועל אחד החיסולים הכי דרמטיים ומשמעותיים שידעה ישראל - חיסולו של חסן נסראללה. זה לא היה עוד חיסול, זה היה אירוע היסטורי שגל ההדף שלו מכים עד היום במזרח התיכון. האפקט שהגיע אחריו שינה את המציאות לתמיד - זו הייתה הלבנה שהפילה את כל ציר הרשע האיראני - הורידה את חיזבאללה על הברכיים, הפילה את משטר אסד ובהרבה מובנים גם סללה את הדרך לתקיפה ההיסטורית באיראן. אושי דרמן על אפקט הדומינו ששינה את המזרח התיכון.

לכתבה המלאה >>

מפגש קצוות עם דב מורן

דב מורן נחשב לאחד מאבות ההייטק הישראלי, יזם מחונן שהמציא את הדיסק און קי וסלל אחריו את הדרך לדורות של יזמים. הוא לקח חלק במחאת ההייטק, מבקר חריף של ממשלת נתניהו, אותו כינה פסיכופט, הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית גם אחרי השבעה באוקטובר ולאחרונה הביע חשש, מאוד תמוה, שנתניהו יבטל את הבחירות בישראל. נוה דרומי פגשה אותו למפגש קצוות להבין אם זו סתם פרנויה או שהוא באמת מאמין בזה.

לכתבה המלאה >>

החלל ה-900, אלמנה ותינוק

עם תינוק בן תשעה חודשים, כשהיא חנוקה מדמעות, נפרדה לפני חודש ברברה לובלינר מבעלה אריאל ז"ל, שנפל ברצועה מאש כוחותינו. מדינה שלמה בכתה איתה על רקע תמונתו של התינוק יושב למרגלות קבר אביו, מוקף בחיילים. בריאיון ראשון לרועי כץ מספרת האלמנה על החיים שאחרי האובדן, ההחלטה להביא את התינוק להלוויה ומה היה במכתב האישי שכתב לה אריאל שגרם לה להתפרק.

הכתבה המלאה >>

ריאיון מיוחד עם דאגלס מארי

נוה דרומי קיימה ריאיון מיוחד עם דאגלס מארי, הסופר הבריטי ואחד הפרשנים הפופולריים באירופה. מארי, אוהד גדול של ישראל, יוצא נגד חרפת ההכרה של מדינות אירופה במדינה פלסטינית, מזהיר מפני התפשטות האיסלאם הקיצוני ביבשת ומאמין שישראל עושה את העבודה עבור כל העולם החופשי. והאם אירופה כבר אבודה או שעוד לא מאוחר להתעורר מהשיטפון האיסלאמי שמאיים להטביע אותה.

הכתבה המלאה >>