"קבינט שישי": התוכנית המלאה לצפייה, 29.08.2025

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, דני זקן, לשעבר מפקד גל"צ, סא"ל במיל' אביטל ליבוביץ, לשעבר דוברת צה"ל לתקשורת הזרה, פרופ' עוזי רבי, ומרקו מורנו.

הפאנל עסק בהמשך מבצע "מרכבות גדעון ב'" ברצועת עזה והדיונים על עסקת חטופים, הדיווחים על פירוק חיזבאללה מנשקו, התקיפות בסוריה שיוחסו בתקשורת הזרה לישראל, אמירותיהם של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן וראש הממשלה לשעבר על כניסה וחזרה למגרש הפוליטי, תוכניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להגביל את חסימות הכבישים במהלך הפגנות מחאה, וההתפתחויות בפרשת "קטאר-גייט".

מבוא לפודקאסט עם שרון גל

שרון גל ונוה דרומי ישבו גם השבוע לשיחה על העניינים הבוערים שעל סדר היום - מישיבת הקבינט שקוצרה, דרך סערת הירי בבית החולים נאצר בח'אן יונס ועד הקפיצה של יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, לבריכה הפוליטית.

מחאה במחלוקת

גם השבוע יצאו מפגינים לרחובות ברחבי הארץ - במאבק להשבת החטופים. בצמתים נראו בודדים על הכבישים ויוצרים פקקי ענק. לא כל המשפחות תומכות במחאה הזו, חלקן זועמות וטוענות - טרמפיסטים השתלטו על המאבק החשוב הזה ורוכבים על גב החטופים כדי להפיל את הממשלה.

יאכטה של גיבורים

חזי דיין, אב לשני לוחמים ובעל יאכטה מהרצליה, לא ידע בתחילת המלחמה מה לעשות עם היאכטה הפרטית שלו, שבמשך שבועות ארוכים עגנה בנמל חסרת תעסוקה. הוא החליט לגייס אותה למיזם מרגש והתחיל להוציא לוחמים להפלגות בלב ים, בהתנדבות מלאה. רועי כץ הצטרף לאחת ההפלגות האלו וחזר מהופנט.

מפגש קצוות: והשבוע – רם בן ברק

חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר סגן ראש המוסד, כבר חודשים קורא לסיים את המלחמה בעזה ולהשיב את החטופים. על המחירים הוא קצת פחות מתעכב. השבוע הוא התייצב מול נוה דרומי למפגש קצוות ולא הסתיר את הקווים האדומים שלו לסיום המלחמה.

לא רק שבאבניק

את השחקן דניאל גד מרביתנו מכירים מהסדרות "שבאבניקים" ו"גאליס". קריירת המשחק שלו כבשה לא מעט פסגות, עד שלפני מספר חודשים הוא החליט שהוא רוצה לכבוש גם במות אחרות. בריאיון חשוף לאורלי מירקין הוא מספר על התפנית בקריירה, החיבור העמוק שלו לדת ומי ההשראה שלו לאלבום הבכורה.

