הגבורה של ארנון זמורה - והמפגש המטלטל של הוריו עם החטוף שהוא חילץ

שנתיים לאחר המבצע הנועזי לחילוץ ארבעת החטופים מנוסייראת, נחשפים היום (שישי) פרטים חדשים על לחימתו של פקד ארנון זמורה ז"ל, שעל שמו נקרא המבצע. הוריו של זמורה, שהיה בן 36 בנופלו והותיר אחריו אישה ושני ילדים, מתארים את מסלול גבורתו שהחל עוד בשעות הבוקר המוקדמות של שבעה באוקטובר.

זמורה, קצין ולוחם בימ"מ, הוביל בבוקר מתקפת הטרור את הקרב בצומת יד מרדכי. תחת פיקודו, חיסלו הלוחמים עשרות מחבלים ובכך בלמו את התקדמות כוחות חמאס צפונה לעומק ישראל. משם המשיך זמורה ללחימה רצופה בקרבות בבסיס נחל עוז ובקיבוץ בארי.

ביוני 2024, במהלך המבצע לחילוץ החטופים, היה זמורה בכוח שפרץ לדירה בה הוחזקו שלומי זיו, אלמוג מאיר ג'אן ואנדריי קוזלוב; במהלך ההיתקלות עם המחבלים בתוך המבנה הוא נפצע אנושות ומת מאוחר יותר בבית החולים ובעקבות כך נקרא המבצע על שמו.

בתיעוד מיוחד מובא המפגש הטעון והמרגש בו דפק שלומי זיו, אחד החטופים שחולצו, על דלת ביתם של הוריו של ארנון. המפגש מפגיש בין השורד לבין המשפחה השכולה ששילמה את המחיר הכבד ביותר עבור חירותו.