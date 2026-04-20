יום הזיכרון 2026: זמני הצפירה והטקסים המרכזיים | כל הפרטים
צפירה בת דקה תישמע היום ב-20:00, אחריה יחלו אירועי יום הזיכרון • צפירה בת שתי דקות תישמע מחר ב-11:00, אחריה יחלו טקסי הזיכרון בבתי העלמין הצבאיים • הערב - טקס הזיכרון הממלכתי בהר הרצל
אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה לשנת 2026 (תשפ"ו) יחלו הערב (שני), 20 באפריל, ויסתיימו למחרת, 21 באפריל, עם אירועי המעבר ופתיחת חגיגות יום העצמאות.
• בערב יום הזיכרון, 20 באפריל, תישמע צפירה בת דקה, שלאחריה יחלו רשמית אירועי יום הזיכרון.
• ביום הזיכרון, 21 באפריל, תישמע צפירה בת שתי דקות, שלאחריה יחלו טקסי הזיכרון הממלכתיים בבתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ.
אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, 20 באפריל
• 16:00: טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל בבית יד לבנים ירושלים.
• 20:00 טקס הזיכרון הממלכתי המרכזי ברחבת הכותל המערבי במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון והרמטכ"ל.
אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, 21 באפריל
• 08:30: מעמד הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל.
• 09:30: טקס הזיכרון הממלכתי בחלקת המשטרה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, במעמד המפכ"ל והשר לביטחון לאומי.
• 11:00: טקס ממלכתי לחללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל.