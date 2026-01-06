מחדלי המיגון בבתי החולים - והמיליארדים שחולקו כפיצויים בטעות | דו"ח המבקר

כאוס במערך הפיצויים על נזקי המלחמה - והזנחה של מיגון העורף מפני איומי טילים. אלו הם חלק מהממצאים החריפים של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדו"ח נוסף שמפרסם היום (שלישי) על התמודדות גופי הממשל במצבי חירום.

לפי אנגלמן, גם אחרי שנתיים של מלחמה, וחרף שורת דו"חות קודמים בנושא - שליש מאזרחי ישראל אינם מוגנים מפני טילים כראוי - 3.2 מיליון תושבים, בהם כ-42 אלף תושבים שגרים בסמוך לגבול עם סוריה ולבנון. לפי הדו"ח, ב-11.7% מהמקלטים הציבוריים לא ניתן לשהות, וגם במוסדות החינוך ברחבי הארץ נמצאו ליקויים משמעותיים ופערי מיגון. באשר למוסדות החינוך, מצביע המבקר על חוסר ההיערכות של המערכת לתפקוד במצב חירום - שהביא לפגיעה ברציפות התפקודית של מוסדות החינוך שנבדקו במהלך המלחמה.

גם על בתי החולים, לפי המבקר אנגלמן, פערי המיגון לא פוסחים. באשר לסוגייה זו פנה מבקר המדינה לראש הממשלה כבר בנובמבר 2023, בשל דחיפות הסוגייה והצורך במענה דחוף ומיידי. השפעות אלה לפי המבקר "באו לידי ביטוי גם באירוע נפילת טיל בבית חולים סורוקה בבאר שבע ב-19 ביוני 2025 במהלך מבצע עם כלביא". לפי המבקר פגיעת הטיל פגעה קשות ברציפות התפקודית של בית החולים ונפגעה קשות יכולת התפקוד שלו ואספקת שירותים.

בבתי החולים, לפי אנגלמן, כ-86% ממיטות האשפוז אינן ממוגנות, כ-41% מחדרי הניתוח אינם ממוגנים וכך גם מרבית חדרי הסריקות (סיטי ו-MRI) והצנתורים. כמו כן, ישנם פערי מיגון אדירים ב-93% ממיטות האשפוז של בתי החולים הפסיכיאטריים והגריאטריים. לפי המבקר גם המרחבים החלופיים של בתי החולים בתת הקרקע, ברובם, לא ממוגנים באופן תקני ומספק.

בפרק נוסף בדו"ח המבקר שמתפרסם היום, טוען אנגלמן לכאוס של ממש במערך הפיצויים על נזקי המלחמה ולחוסר היערכות של רשות המסים. לפי המבקר, משרד האוצר ורשות המסים לא הסדירו את סוגיית הפיצויים והזכאויות כנדרש מה שהשפיע גם על התשלומים עצמם וגם על משך הטיפול בפניות.

לפי הדו"ח, סך הפיצויים ששולמו על ידי קרן הפיצויים עד לסוף 2024 בגין נזקים עקיפים לעסקים היו 15.1 מיליארד שקלים. פיצויים אלה ניתנו לעסקים ביישובים של עד 40 ק"מ מגבולות קווי העימות. בגלל היעדרה של חקיקה מוסדרת לסוגיית הפיצויים משך הזמן שלקח לפצות את אותם העסקים הגיע לחודשיים ואף שלושה ממועד הנזק. "באופן זה גוברת אי-הוודאות במשק, ועסקים שנפגעו נדרשים למצוא מקורות מימון לפעילותם עד לקבלת הפיצויים - מה שהקשה על יכולתם להתאושש ולהמשיך את פעילותם", מציין אנגלמן.

במסגרת הכאוס בתשלומים, שולמו 1.5 מיליארד שקלים פיצויים לעסקים שלא אמורים היו לקבל פיצוי - ובשכלול סבבי לחימה קודמים, מדובר על סך מצטבר של 3 מיליארד שקלים ששולמו שלא לצורך. עד מועד הביקורת לפי המבקר הושבו כ-1.9 מיליארד מתוך אלו.

עוד לפי הדו"ח, מתברר כי טופסי תביעה הפיצויים בגין נזקי המלחמה של צוותי השערוך בשטח היו טפסים ידניים - ולא הייתה כל מערכת ייעודית לשליטה ובקרה על פעילות צוותי השטח. דבר זה, מן הסתם, הביא להארכת זמן הטיפול בפניות הניזוקים והשיקום.

לפי המבקר, במהלך המלחמה, זינק מספר הישראלים שביטחו את תכולת ביתם על רקע איומי הטילים מ-31 מבוטחים בלבד ערב המלחמה - ל-3,090 מבוטחים.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה לדו"ח על מיגון בתי החולים: "מיגון מערכת הבריאות והיערכות כוללת של המערכת לתפקוד בכלל מתארי החירום, גם אלה שאינם דורשים מיגון דווקא, כגון היערכות לרעידות אדמה וכן הערכות להתפרצות מחלות זיהומיות, נמצא מזה שנים רבות על סדר יומו של המשרד, והוא מטופל באופן עקבי ומתמשך. לאורך השנים נעשים מאמצים רבים, רציפים ומתמשכים, לצמצום פערי המיגון, לרבות פניות חוזרות ונשנות בבקשה לתקציבים ייעודיים. העלאת הנושא לסדר היום, הן על ידי המשרד מול הגורמים השונים והן על ידי מבקר המדינה, מסייעת להמשך קידום מיגון המערכת. המשרד מברך על עיסוק המבקר בנושא חשוב זה".

"נוכח מגבלות המשאבים הקשות וצרכי המערכת הרבים, נדרש איזון בין כלל התחומים, מטבע הדברים, לא ניתן להסב את כלל התקציבים או כלל תקציבי הפיתוח, לטובת מיגון בלבד. מיותר להבהיר, כי אילו היו ברשותנו המשאבים הנדרשים, היינו מגיעים למיגון בשיעור גבוה הרבה יותר של כלל בתי החולים בישראל.

משרד הבריאות ממשיך ופועל באופן שוטף לצמצום פערי המיגון ולהגנה מרבית על המטופלים והצוותים הרפואיים, בהתאם ליכולות ולתיעדוף הנדרש במציאות מורכבת זו", נמסר עוד.

מפיקוד העורף נמסר כי הוא "פועל כל העת לחיזוק אמצעי המיגון של תושבי מדינת ישראל, תוך למידה והשתפרות על מנת לחזק את ההגנה על העורף ולשמור על חוסן האוכלוסייה האזרחית. ככלל, האחריות למיגון חלה על בעל הנכס. האחריות לבקרה, לתחזוקה ולאכיפה על מקלטים ציבוריים מוטלת על הרשות המקומית, זאת על פי חוק ההתגוננות האזרחית. לפיקוד העורף אין סמכות בחוק לעסוק בעניין אחזקת מקלטים פרטיים".

עוד ציינו כי "תוכנית המיגון בכל רשות נתונה להחלטת הרשות המקומית. פיקוד העורף קבע כי יינתן סיוע בתהליך גיבוש התוכנית לרשות שתרצה בכך. פיקוד העורף מסייע לרשויות המקומיות שהחליטו לאמץ את

התוכנית כחלק מתפיסת ההפעלה בחירום במנחה מקצועי ובסיוע של המחוז הרלוונטי. פיקוד העורף מבצע ביקורות במקלטים ציבוריים ומעדכן את הרשויות המקומיות בממצאי הביקורת לשם שיפור המיגון ועמידה בהוראות הדין".

לגבי הפערים במיגון בתי החולים, נמסר מפיקוד העורף כי "גובשו מסקנות והופקו לקחים במהלך המלחמה. נעשית עבודה על תיקון החקיקה והתקנות בנושא. האחריות להקמת מיגון בנכס מוטלת על בעליו. לפיכך, פיקוד העורף אינו אחראי על מיגון מוסדות הבריאות, תפקידו נוגע לאישור תוכניות המיגון, בטרם ביצועו כפי שנקבע בחוק ההתגוננות האזרחית".

"פיקוד העורף מפיץ מדיניות התגוננות ייעודית למוסדות בריאות, הקובעת מספר מדרגים להתנהלות בעת התקפה. בנוסף, מקיים אימונים ותרגולים כחלק מתוכנית סדורה בבתי חולים על מנת לתרגל הגעה בזמן הנדרש למרחבים מוגנים ולהציל חיים. פיקוד העורף הוא הגורם המוסמך לקבוע מדיניות התגוננות ולתת הנחיות מצילות חיים לאוכלוסייה בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה. בכלל זה, מוסמך פיקוד העורף לאסור או להגביל פעילות חינוכית, בהתאם להערכת המצב המבצעית העדכנית, שמתקיימת מעת לעת", נמסר עוד.