הטרגדיה של שלומי: הובא למנוחות המילואימניק שטבע למוות

בבית העלמין הר המנוחות בירושלים, הובא היום (ראשון) לקבורה שלומי בנאי, לוחם מילואים בן 38 מתל אביב, שטבע בכינרת במהלך חופשה משפחתית. בני משפחתו וחברים ליוו אותו בדרכו האחרונה.

ביום רביעי בצהריים, במהלך חופשה משפחתית עם אשתו דפנה והילד גורי בן ה-3, עלה שלומי על הסאפ ונכנס לגלוש במי הכינרת. בשל רוחות עזות נסחף הוא נפל למים, וכעבור שעה אותר הסאפ בחוף גינוסר. בני משפחתו של שלומי בעזרת מאות מתנדבים, יצאו לחפש אותו, עד שאותר בצהרי שישי כשהוא ללא רוח חיים.

שלומי עבד כטכנאי שידור וניהל בית קפה וסדנה לקרמיקה יחד עם דפנה אשתו. במקביל, היה בשנתיים האחרונות בשירות מילואים אינטנסיבי. ימים ספורים לפני הלידה הצפויה של בנם השני, יצאו שלומי, דפנה ובנם לחופשה קצרה כדי לנקות את הראש - חופשה שהסתיימה באופן טראגי וקשה. בכל מקום שעבד ובכל אדם שפגש, הותיר שלומי רושם עז ונכנס ללב, מקצוען ומסור וגם חבר נאמן, כאב עצום ושבר גדול על לכתו בטרם עת.

