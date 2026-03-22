בזמן שהקשר הביטחוני בין ישראל לארצות הברית מתהדק מעל אדמת איראן, בשטח נרקמת ברית מסוג אחר. משלחת של כבאים אמריקנים עזבה הכול והתייצבה למשמרות בתחנת הכיבוי הישראלית תחת אש. כתבנו רועי כץ פגש אותם לשיחה על החילוצים המשותפים בזירות הנפילה ועד לרגעים האישיים במקלט, והחלום של אוסטין, לוחם אש מאוהיו, לחזור לכאן בקרוב - הפעם לתמיד.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הכבאים האמריקנים, שהגיעו ממדינות כמו טקסס, פלורידה, ניו יורק ולוס אנג'לס, התנדבו דרך פרויקט מתנדבי החירום (EVP). הם לקחו חלק בכיבוי שריפות, חילוץ אזרחים בעקבות נפילות רקטות, והיו נוכחים ברגעי יום-יום משותפים עם הכבאים הישראלים, החל מהתעמלות בחדר הכושר ועד ארוחות בוקר של סולידריות.

אוסטין אטר, יהודי אמריקני בן 45, סיפר על החיבור הישראלי, על רגעים קשים של חילוץ וכיבוי, ועל געגועיו למשפחתו בארצות הברית: "אתם לא לבד. יש הרבה אנשים בעולם שרואים את האמת ורוצים לסייע לכם".

המתנדבים מדגישים כי ההתנדבות בזמן אמת לא רק מצילה חיים, אלא גם מחזקת את הברית בין ישראל לארה"ב ברמה האנושית והקהילתית, ומעניקה תחושת משפחתיות אמיתית לכל המעורבים.