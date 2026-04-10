סקר i24NEWS: רוב הציבור חושב שאיראן נחלשה במלחמה

איראן נתפסת כחלשה יותר בעקבות מבצע "שאגת הארי" בעיני 59 אחוזים מהציבור הישראלי, כך עולה היום (שישי) מנתוני סקר "קבינט שישי" ב-i24NEWS שבוצע על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון. בעוד שרבע מהנשאלים סבורים כי הרפובליקה האסלאמית דווקא התחזקה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

סוגיית טקס המשואות ביום העצמאות הקרוב מעוררת עניין ציבורי רב, כאשר 52 אחוזים מכלל המדגם תומכים בכך שהנשיא דונלד טראמפ ישיא משואה. התמיכה בקרב מצביעי הקואליציה איתנה ועומדת על 75 אחוזים, בעוד שבאופוזיציה התמונה הפוכה, כ-62 אחוזים מהנשאלים מתנגדים למהלך. 11 אחוזים מהציבור טרם גיבשו עמדה בנושא המעורר מחלוקת דיפלומטית וטקסית.

במישור המשפטי-ביטחוני, הציבור הישראלי מביע עמדה נחרצת נגד מעורבות הרשות השופטת בשיקולים מבצעיים. 71 אחוזים מהמשיבים קבעו כי בג"ץ לא היה צריך להתערב בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.

התנגדות זו חוצה מחנות, כאשר גם בקרב מצביעי האופוזיציה, 47 אחוזים מתנגדים להתערבות בג"ץ לעומת 39 אחוזים התומכים בה. בקרב מצביעי הקואליציה, ההתנגדות כמעט מוחלטת ועומדת על 91 אחוזים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-9 באפריל 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 532 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.