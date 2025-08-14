טרגדיה בנגב: בת 4 מתה לאחר ששהתה זמן ממושך ברכב סגור
המקרה הקשה אירע ביישוב ערערה • חובשי רפואת חירום במד"א סיפרו: "כשהגענו למרפאה המקומית, הבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה, וסובלת מסימני מכת חום וכוויות חמורות בגופה"
טרגדיה בנגב: נקבע מותה של ילדה כבת 4 לאחר ששהתה היום (חמישי) זמן ממושך ברכב סגור ביישוב ערערה.
חובשי רפואת חירום במד"א אליוסף אלמלח ואחמד אבו צעלוק סיפרו: "מדובר במקרה מזעזע. כשהגענו למרפאה המקומית, הביאו אלינו ילדה כבת 4 שהייתה מחוסרת הכרה, לאחר ששהתה זמן ממושך ברכב סגור".
"התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה, וסובלת מסימני מכת חום וכוויות חמורות בגופה. התחלנו לבצע פעולות החייאה, אך לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום", סיכמו.
