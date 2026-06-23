ההיערכות למחאת הרכבים נגד מעצרי העריקים מחר (רביעי) מגיעה לשיאה, והיום נחשפה סדרת המודעות הרשמיות שתלווה את שיירות הענק בדרכן לכלא 10 הצבאי. תהלוכת הענק תצא לדרך מחר בשעה 16:00 מ-19 ערים ברחבי הארץ, מצפת בצפון ועד ערד בדרום, באישור המשטרה.

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ההודעה על המחאה ההמונית מחר מגיעה לאחר הדיווחים שנשמעו תחילה, שלפיהם המחאה מתוכננת להיום. נכון לעכשיו אין מידע על מחאות היום, ומחאת הרכבים מתוכננת להיערך מחר כאמור. לפי המארגנים, השיירות ינועו בנתיבים המרכזיים במהירות אחידה ויצייתו לכללי הבטיחות והתנועה, תוך השמעת פרקי תהילים ושירי חיזוק ממערכות הגברה שיוצבו ברכבים. הקמפיין החדש שנחשף כולל מודעות שעוצבו ברוח הסלוגן "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!".

"המודעות שנחשפו היום הן הקול של הציבור הרחב מהמוני בית ישראל שאינו יכול עוד לשתוק", ציינו בוועדה המארגנת. "המסרים הללו יעבירו את קולות החיזוק היישר אל מעבר לחומות כלא 10 ויבהירו לאסירי עולם התורה הגיבורים כי הציבור החרדי כולו נושא איתם את עול המערכה".

בתוך כך ועל רקע המחאות נגד מעצרי העריקים, הזרם החרדי-ספרדי יזם עצרת מחאה בראשות מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, במוצאי השבת הקרובה בבני ברק.