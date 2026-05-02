אירוע חריג: חייל ירה לעבר מצנח רחיפה בגוש עציון - לאחר שחרג מהמרחב האווירי שתיאם

אירוע ביטחוני חריג התרחש היום (שבת) במזרח גוש עציון, כאשר חייל מילואים זיהה מצנח רחיפה ממונע שחדר למרחב האווירי של אחד היישובים באזור. החייל, שפעל מתוך חשד שמדובר בחדירת עוינת, ביצע ירי לעבר המצנח. כלי הטיס לא נפגע מהירי והתרחק מהמקום באופן מיידי, ובתום האירוע דווח כי אין נפגעים בנפש ולא נגרם נזק לרכוש.

מתחקיר ראשוני של האירוע עולה כי מדובר במצנח רחיפה ישראלי שהמריא ממרחב הבקעה בתיאום מראש עם הרשויות. למרות התיאום המקורי, הטייס חרג מהגבולות האוויריים שהוקצו לו והגיע למרחב היישוב, מה שהוביל לזיהוי השגוי ולתגובת החייל בשטח. בצה"ל ממשיכים לתחקר את נסיבות האירוע כדי למנוע הישנות של מקרים דומים המסכנים אזרחים וכוחות ביטחון כאחד.