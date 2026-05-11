שרת התחבורה מירי רגב השתתפה היום (שני) בוועדת הנדל"ן והצהירה כי היא "רוצה להיות חתומה על רכבת השלום, מאמינה שנרחיב את הסכמי אברהם". בנוסף דיברה על סוגיית המטוסים האמריקנים בשדות התעופה נתב"ג ורמון ועל הקפאת ההקמה של בסיס חברת "וויז" באילת. בהמשך יצאה נגד בנט: "הוא לא יוכל להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים", וספגה קריאות "בוז" מהקהל.

"ישראל לא בבעיה", אמרה רגב. "ישראל בתקופה שבה אנחנו משנים את פני המזרח התיכון - אנחנו עדיין במלחמה. אחד האתגרים הגדולים של מדינה לאפשר תעופה אזרחית כשהבסיסים שלה נמצאים בתוך נמלי התעופה שלנו הפכו לבסיסי צה"ל לכל דבר. גם נתב"ג גם רמון. ולשמור על שמיים פתוחים בזמן מלחמה זה דבר מורכב ועשינו את זה. אפשרנו לישראלים לטוס".

"המציאות הזו מחייבת אותנו לנהל סיכונים בצורה נכונה וגם לאפשר את המשך המבצע הצבאי. המטוסים פה כי לא סיימנו את העבודה. ברור שעם איראן לא סיימנו. מחכים לראות אם יקבלו את התנאים של טראמפ או שחוזרים ללחימה. היינו מאוד רוצים שמטוסי התדלוק של ארה"ב יעזבו את נתב"ג ויעברו לבסיסי חיל האוויר - העליתי את הסוגיה מספר פעמים בקבינט. מחכים לתיאום עם האמריקאים לבצע את זה", הוסיפה.

"על הקפאת הקמת בסיס חברת "וויז" בארץ, רגב אמרה כי "וויז אכזבו אותי. אמרתי שאני כרגולטור לא יכולה לקבוע את מחירי הטיסות. נושא התחרות במשרד הכלכלה. ניסינו לקבוע מחירי גג לחברות הישראליות וזה לא הלך. אז מייצרים תחרות נוספת. מאוד התקדמנו במשא ומתן. וויז אכזבו בשני היבטים. האיחוד האירופי אמר שאפשר לטוס והם דחו את הטיסות שלהם. ובהונגריה התחלפה ההנהגה - והודיעו שלא רוצים. קיבלו החלטות שלא מצאו חן בעיניי. אנחנו פתוחים לעוד חברות שכבר פנו אליי לפתוח בייס בארץ".

עוד הצהירה השרה כי "חשוב לי להיות חתומה על פרויקט ה-IMEC (רכבת השלום). אותו חזון של הנשיא טראמפ ואח"כ רכבת השלום, דרך סעודיה וירדן. מאמינה שנרחיב את הסכמי אברהם וזה נושא חשוב גם ליוקר המחייה".