החיפושים אחר תהילה אלקבץ בת ה-17.5, תושבת קריית ארבע שנותק עמה הקשר לפני 11 ימים, נמשכים. היא יצאה מבית משפחתה ב-14 במאי, ודיווח אודותיה התקבל יום שלמחרת.

כאמור, שוטרי תחנת חברון ובסיוע מתנדבי יחידת החילוץ 'עציון יהודה' ויחידות מיוחדות ממחוז ש"י, ממשיכים כל העת בפעולות מגוונות תוך מיצוי יכולות ואמצעים, בניסיון לאסוף כל בדל-מידע על הצעירה.

במשטרה ציינו כי במסגרת המאמצים, ולצד פעולות חקירתיות הכוללות בין היתר איסוף מודיעיני ובחינת דיווחים שהגיעו לידי המשטרה מאז פרסום היעדרותה, נערכות פעולות מבצעיות רבות בניסיון לאתר את הצעירה, תוך בין היתר סיוע של שוטרי מרחב ציון שבמחוז ירושלים, אך עד כה ללא הצלחה משמעותית.

לצד זאת, במהלך השבוע החולף, גברה ההיתכנות כי הנעדרת שוהה במרכז העיר ירושלים וכפי הידוע גם, לצידה כלב שאומץ על ידה ימים ספורים קודם להיעדרותה.

אלקבץ בעלת מבנה גוף בינוני, גובהה כ-1.62 מטרים, שיערה בצבע חום באורך בינוני, עיניה ירוקות, מרכיבה משקפיים שחורים עגולים. ככל הידוע, לבשה קפוצ'ון לבן עם גופיה חומה מתחת, מכנסי טייץ שחורים וכפכפים בצבע שחור.

כל היודע דבר אודות מקום הימצאה או כל פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש להתקשר לתחנת המשטרה בחברון בטלפון 02-9959555, או למוקד 100 של משטרת ישראל.

מצ"ב תמונת הנעדרת ותמונת הכלב.